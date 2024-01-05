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العراق يؤكد موقفه الثابت بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه

1/5/2024 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - ‬الوكالات‭: ‬جدّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬أمس‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬الثابت‭ ‬بإنهاء‭ ‬حضور‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬مبررات‭ ‬وجوده‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬يأتي‭ ‬غداة‭ ‬ضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أودت‭ ‬بقيادي‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬موال‭ ‬لإيران‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬السوداني‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تيارات‭ ‬وأحزاب‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬قد‭ ‬أكّدت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬لكن‭ ‬موقفه‭ ‬الأخير‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬توترات‭ ‬متصاعدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وقتل‭ ‬قيادي‭ ‬عسكري‭ ‬وعنصر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬النجباء‭ ‬بقصف‭ ‬استهدف‭ ‬مقراً‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬أكدت‭ ‬واشنطن‭ ‬شنّها‭ ‬‮«‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬واعتبرها‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬اعتداء‮»‬‭ ‬عليه‭.‬

وجاءت‭ ‬كلمة‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تأبيني‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الرابعة‭ ‬لمقتل‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬وأبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬موقفنا‭ ‬الثابتَ‭ ‬والمبدئيَّ‭ ‬في‭ ‬إنهاءِ‭ ‬وجودِ‭ ‬التحالفِ‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ ‬مبرراتِ‭ ‬وجوده‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬بصددِ‭ ‬تحديدِ‭ ‬موعد‭ ‬بدء‭ ‬الحوار‭ ‬من‭ ‬خلالِ‭ ‬اللجنةِ‭ ‬الثنائيةِ‭ ‬التي‭ ‬شُكلت‭ ‬لتحديدِ‭ ‬ترتيباتِ‭ ‬انتهاءِ‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬التزامٌ‭ ‬لن‭ ‬تتراجع‭ ‬عنهُ‭ ‬الحكومةُ،‭ ‬ولن‭ ‬تفرطَ‭ ‬بكلِّ‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنهِ‭ ‬استكمالُ‭ ‬السيادةِ‭ ‬الوطنيةِ‭ ‬على‭ ‬أرضِ‭ ‬وسماءِ‭ ‬ومياه‭ ‬العراق‮»‬‭.

وكان‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬حمّل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخميس‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬أمنية‭ ‬عراقية‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تتعرض‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬لهجمات‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭. ‬وتتبنى‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬فصائل‭ ‬حليفة‭ ‬لإيران‭ ‬ومرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭ ‬العراقية‭. ‬وتندد‭ ‬الفصائل‭ ‬بالدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭ ‬ضد‭ ‬االفلسطينيين‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬قاعدة‭ ‬حرير‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬16 , 29‮»‬‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬البيان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬سابقاً‭ ‬كقاعدة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‮»‬‭.

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬عثرت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬هجومي‭ ‬بري‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬إيرانية‭ ‬وقد‭ ‬فشل‭ ‬إطلاقه‮»‬‭.‬

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