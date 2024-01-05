الجولة العاشرة من دوري زين لكرة السلةسجل المنامة نظيف.. رغم النقص هزم النجمة

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- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حافظ فريق المنامة على سجله نظيفا وخاليا من الهزائم بعد فوزه على منافسه النجمة بنتيجة 69/68 في أهم مباريات الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وتغلب المنامة على النقص محققا الفوز بصعوبة في الثواني الأخيرة، ليمنح المحرق فرصة تصحيح أوضاعه وينقذه من الخروج المبكر والهبوط الى دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.
وأسفرت نتائج باقي المباريات عن فوز الاتحاد على النويدرات بنتيجة 136/98، وانتصار المحرق على سماهيج بنتيجة 93/52، وتخطى الحالة منافسه البحرين بنتيجة 99/54، كما كسب الأهلي منافسه مدينة عيسى بنتيجة 112/86.
ترتيب الفرق
بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة ضمن فريق المنامة الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة من تسعة انتصارات متتالية دون خسارة، الحالة 16 نقطة، الاتحاد 16 نقطة، النجمة 16 نقطة، الأهلي 15 نقطة، النويدرات 14 نقطة، المحرق 14 نقطة، سماهيج 12 نقطة، البحرين 10 نقاط، مدينة عيسى 9 نقاط وسترة 9 نقاط.
مباريات الجولة الأخيرة
ستشهد الجولة الحادية عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة خمس مواجهات، أبرزها مواجهة المحرق والحالة التي تحدد هوية الفريق السادس المتأهل إلى الدورة السداسية، فيما يلتقي في باقي المباريات (المنامة والاتحاد)، (النويدرات وسماهيج)، (سترة ومدينة عيسى)، (الأهلي والبحرين).
فرصة للمحرق للتصحيح
حصل فريق المحرق على الهدية التي كان ينتظرها ولم يتوقعها في الحقيقة، حيث منحه منافسه المنامة فرصة لتصحيح أوضاعه والتأهل للدورة السداسية، وأنقذه من الخروج المبكر والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.
وأصبح المحرق يمتلك مصيره بيده، وهو بحاجة الى الفوز على الحالة في المواجهة القادمة وهي الأخيرة في الدور التمهيدي، وإذا ما نجح المحرق في تحقيق الفوز فسيتأهل رسميا بفارق نقاط التسجيل على حساب النويدرات، حيث سيتساوى بعدد النقاط مع النجمة والنويدرات، وبالعودة الى نتائج الفرق الثلاثة في مواجهاتهم المباشرة يتأهل المحرق والنجمة ويخرج النويدرات.
وسيكون تأهل المحرق في صالح المنافسة بكل تأكيد، في ظل امتلاكه للاعبين مميزين وقاعدة جماهيرية كبيرة، ويعدّ فريق المحرق من المرشحين للقب بغضّ النظر عن نتائجه في المباريات الأخيرة والتي أوصلته الى الموقف الحرج، وأدت إلى الاستغناء عن المدرب السابق أحمد جان والتعاقد مع صالح الحداد.
النويدرات ينتظر الهدية
لم ينجح النويدرات في حسم تأهله بيده بعد خسارته الأخيرة أمام الاتحاد، وبالتالي بات مصيره بيد الحالة الذي ينتظر منه الهدية بأن يتغلب على المحرق، حينها يتأهل النويدرات للدورة السداسية بشرط فوزه على سماهيج في الجولة الأخيرة.
وسواء خدمت النتائج النويدرات أو لم تخدمه فنحن نرفع القبعة له على المستويات التي قدمها في هذا الموسم بقيادة مدربه جعفر راشد، حيث أعطى النويدرات الدوري مزيدا من الإثارة والمنافسة حتى آخر جولة، يذكر أن النويدرات فجر مفاجأتين مدويتين بفوزه على الأهلي والمحرق.
المتأهلون الخمسة
حسمت أندية المنامة والاتحاد والحالة والأهلي والنجمة تأهلها رسميا للدورة السداسية، وتبقى مقعد واحد يتصارع عليه المحرق والنويدرات، وستحدد الجولة الأخيرة هوية آخر المتأهلين، ويبدو ان المحرق بات قريبا جدا من حسم التأهل، حيث سيواجه جاره الحالة الذي ضمن التأهل ويخوض مباراته من دون ضغوط، على عكس المحرق الذي يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل دون النظر الى نتيجة النويدرات وسماهيج.
احتراف الموهبة «موستي»
يراقب الشارع الرياضي والجمهور السلاوي بالخصوص التطورات الأخيرة في صفقة احتراف نجم فريق المنامة مصطفى حسين (موستي) في دولة قطر مع نادي العربي القطري، حيث تسلم نادي المنامة عرضا رسميا وجلس مع اللاعب للتباحث بشأنه، وبالتأكيد وضع نادي المنامة شروطه لنجاح الصفقة وخصوصا أن موستي مرتبط بعقد مع ناديه.
وينتظر الجميع المستجدات في هذه الصفقة، وإذا ما احترف بالفعل موستي مع العربي القطري فسيترك فراغا كبيرا في تشكيلة المنامة، وقد تتغير موازين القوى في هذا الموسم، نظرا إلى ما يمثله اللاعب من ثقل في تشكيلة المنامة ويصعب تعويض غيابه.
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