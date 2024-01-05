الجولة العاشرة من دوري زين لكرة السلةسجل المنامة نظيف.. رغم النقص هزم النجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬ السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00





حافظ‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬نظيفا‭ ‬وخاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬69‭/‬68‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتغلب‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬النقص‭ ‬محققا‭ ‬الفوز‭ ‬بصعوبة‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ليمنح‭ ‬المحرق‭ ‬فرصة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعه‭ ‬وينقذه‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬والهبوط‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬النويدرات‭ ‬بنتيجة‭ ‬136‭/‬98،‭ ‬وانتصار‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬93‭/‬52،‭ ‬وتخطى‭ ‬الحالة‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬99‭/‬54،‭ ‬كما‭ ‬كسب‭ ‬الأهلي‭ ‬منافسه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬112‭/‬86‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬الحالة‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬النجمة‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬الأهلي‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬النويدرات‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬المحرق‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬سماهيج‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬البحرين‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وسترة‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة

ستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات،‭ ‬أبرزها‭ ‬مواجهة‭ ‬المحرق‭ ‬والحالة‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬هوية‭ ‬الفريق‭ ‬السادس‭ ‬المتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ (‬المنامة‭ ‬والاتحاد‭)‬،‭ (‬النويدرات‭ ‬وسماهيج‭)‬،‭ (‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭)‬،‭ (‬الأهلي‭ ‬والبحرين‭).‬

فرصة‭ ‬للمحرق‭ ‬للتصحيح

حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬الهدية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينتظرها‭ ‬ولم‭ ‬يتوقعها‭ ‬في‭ ‬الحقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬منحه‭ ‬منافسه‭ ‬المنامة‭ ‬فرصة‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاعه‭ ‬والتأهل‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وأنقذه‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬والهبوط‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وأصبح‭ ‬المحرق‭ ‬يمتلك‭ ‬مصيره‭ ‬بيده،‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬وهي‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬فسيتأهل‭ ‬رسميا‭ ‬بفارق‭ ‬نقاط‭ ‬التسجيل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النويدرات،‭ ‬حيث‭ ‬سيتساوى‭ ‬بعدد‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬والنويدرات،‭ ‬وبالعودة‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬مواجهاتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬يتأهل‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬ويخرج‭ ‬النويدرات‭.‬





وسيكون‭ ‬تأهل‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المنافسة‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬امتلاكه‭ ‬للاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬وقاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬ويعدّ‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للقب‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬أوصلته‭ ‬الى‭ ‬الموقف‭ ‬الحرج،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭.‬

النويدرات‭ ‬ينتظر‭ ‬الهدية‭ ‬

لم‭ ‬ينجح‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬بيده‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬بات‭ ‬مصيره‭ ‬بيد‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬منه‭ ‬الهدية‭ ‬بأن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬المحرق،‭ ‬حينها‭ ‬يتأهل‭ ‬النويدرات‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بشرط‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وسواء‭ ‬خدمت‭ ‬النتائج‭ ‬النويدرات‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تخدمه‭ ‬فنحن‭ ‬نرفع‭ ‬القبعة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬جعفر‭ ‬راشد،‭ ‬حيث‭ ‬أعطى‭ ‬النويدرات‭ ‬الدوري‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والمنافسة‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬جولة،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬النويدرات‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأتين‭ ‬مدويتين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق‭.‬

المتأهلون‭ ‬الخمسة

حسمت‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬والحالة‭ ‬والأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬تأهلها‭ ‬رسميا‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وتبقى‭ ‬مقعد‭ ‬واحد‭ ‬يتصارع‭ ‬عليه‭ ‬المحرق‭ ‬والنويدرات،‭ ‬وستحدد‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هوية‭ ‬آخر‭ ‬المتأهلين،‭ ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬بات‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬التأهل،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬جاره‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬ويخوض‭ ‬مباراته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬النويدرات‭ ‬وسماهيج‭.‬

احتراف‭ ‬الموهبة‭ ‬‮«‬موستي‮»‬

يراقب‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬والجمهور‭ ‬السلاوي‭ ‬بالخصوص‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬احتراف‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬عرضا‭ ‬رسميا‭ ‬وجلس‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬للتباحث‭ ‬بشأنه،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬وضع‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬شروطه‭ ‬لنجاح‭ ‬الصفقة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬موستي‭ ‬مرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭.‬

وينتظر‭ ‬الجميع‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬احترف‭ ‬بالفعل‭ ‬موستي‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬فسيترك‭ ‬فراغا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنامة،‭ ‬وقد‭ ‬تتغير‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنامة‭ ‬ويصعب‭ ‬تعويض‭ ‬غيابه‭.‬