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البحرين للذهاب بعيداً رغم المخاوف الهجومية

1/5/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

المنامة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬رغم‭ ‬انتقادات‭ ‬موجّهة‭ ‬لمدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنتونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬حيال‭ ‬العقم‭ ‬الهجومي‭. ‬ويخوض‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬النهائيات‭ ‬بطموحات‭ ‬استعادة‭ ‬مشواره‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬2004،‭ ‬عندما‭ ‬أبدع‭ ‬نجومه‭ ‬الشبّان‭ ‬وحلّ‭ ‬رابعاً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أحرج‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬وخسر‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬3‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وتلعب‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬خامسة‭ ‬تضمّ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬القوية‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن‭.‬

وعاشت‭ ‬الجماهير‭ ‬المحلية‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬بمنتخبها‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفها‭ ‬الإمارات‭ ‬0‭-‬2‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

صبّت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬هجومهما‭ ‬على‭ ‬بيتزي،‭ ‬منتقدة‭ ‬توظيفه‭ ‬واستخدام‭ ‬مواهب‭ ‬الفريق،‭ ‬وعدم‭ ‬استعانته‭ ‬بأبرز‭ ‬مهاجمي‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬هداف‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬ومعه‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬المخضرم‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬ومهاجم‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬


بيليه‭ ‬متخوّف‭ ‬

وأبدى‭ ‬نجم‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬السابق‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ (‬بيليه‭) ‬تخوّفه‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توظيف‭ ‬إمكانيات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المدرب‭ ‬سيستمرّ‭ ‬بنفس‭ ‬الأسلوب‭ ‬والطريقة،‭ ‬وإلا‭ ‬فلن‭ ‬تبشّر‭ ‬الأمور‭ ‬بالخير‭ ‬وسيكون‭ ‬الوضع‭ ‬صعباً‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬هداف‭ ‬المنتخب‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬يفتقر‭ ‬الفريق‭ ‬لمهاجم‭ ‬صريح‭. ‬مع‭ ‬احترامنا‭ ‬للمختارين‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الحالية،‭ ‬فإن‭ ‬نسبهما‭ ‬التهديفية‭ ‬ضعيفة‭ ‬جداً‭. ‬نستغرب‭ ‬عدم‭ ‬استدعاء‭ ‬عبدالجبار‭ ‬وعبداللطيف‮»‬‭.‬

وتستعدّ‭ ‬البحرين‭ ‬بمعسكر‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬تخوض‭ ‬فيه‭ ‬مباراتين‭ ‬ضد‭ ‬أستراليا‭ ‬السبت‭ ‬ثم‭ ‬أنغولا‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬اتجاهها‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬لافتتاح‭ ‬مشوارها‭ ‬بمباراة‭ ‬قوية‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أحد‭ ‬المرشّحين‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭.‬

وودّعت‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭. ‬شاركت‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬وكانت‭ ‬أبزر‭ ‬نتائجها‭ ‬حلولها‭ ‬رابعة‭ ‬في‭ ‬2004،‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬علاء‭ ‬حبيل‭ ‬لقب‭ ‬الهداف‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬كريمي‭.‬


بيتزي‭ ‬متفائل‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أبدى‭ ‬بيتزي‭ ‬تفاؤله‭ ‬ونقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭: ‬‮«‬نسير‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬والفريق‭ ‬يتطوّر‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬وسنحاول‭ ‬أن‭ ‬ننافس‭ ‬ونقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وبمستواهم‭.. ‬نعرف‭ ‬قوّة‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬لاعبين‭ ‬ينافسون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬دوريات‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬الألماني‭ ‬والإيطالي‭ ‬والإنجليزي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الصحفي‭ ‬الرياضي‭ ‬يونس‭ ‬منصور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬مرشّحة‭ ‬لتجاوز‭ ‬عتبة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬لكن‭ ‬الذهاب‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬سيكون‭ ‬صعباً‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬عن‭ ‬اختيارات‭ ‬بيتزي،‭ ‬رأى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المدرب‭ ‬اختار‭ ‬ما‭ ‬يناسب‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبه‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬قدموا‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وكانوا‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬القائمة‭ ‬أيضا‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬مسرح‭ ‬التواجد‭ ‬مع‭ ‬أنديتها‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬علامة‭ ‬استفهام‭ ‬حول‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬كشفت‭ ‬مباراتا‭ ‬التصفيات‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬والامارات‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬وعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الفرص‭ ‬والهجمات‭ ‬وغياب‭ ‬اللاعب‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬وهي‭ ‬مشكلة‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬ولعل‭ ‬آخر‭ ‬اللاعبين‭ ‬الهدافين‭ ‬هم‭ ‬علاء‭ ‬حبيل‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬بيليه‭ ‬وطلال‭ ‬يوسف‮»‬‭.‬


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