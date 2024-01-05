الإمارات تسدل الستار على وقع تتويج قطري بلقب أكبر بطولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ (‬قطر‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهت‭ ‬الإمارات‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭ ‬تّوّج‭ ‬فيها‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

خاضت‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬منتخبات‭ ‬القارة‭ ‬الأكبر‭ ‬سكاناً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬نهائيات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مدن‭ ‬وثمانية‭ ‬ملاعب‭ ‬توزّعت‭ ‬عليها‭ ‬جاليات‭ ‬المنتخبات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الهند‭ ‬والفلبين‭ ‬وإيران‭ ‬وفيتنام‭ ‬وباقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

واعتمدت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬تقنية‭ ‬المساعدة‭ ‬بالفيديو‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ (‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭) ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬لكن‭ ‬قبلها‭ ‬شهدت‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬اخطاء‭ ‬تحكيمية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اليابان‭ ‬وعمان‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬قائد‭ ‬الاول‭ ‬مايا‭ ‬يوشيدا‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬محظوظين‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لقطر‭ ‬البطلة‭ ‬و3‭ ‬ملايين‭ ‬للوصيف‭ ‬الياباني،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬ميزانية‭ ‬البطولة‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬273‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬شملت‭ ‬النفقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتجهيز‭ ‬الملاعب‭ ‬وكافة‭ ‬الامور‭ ‬اللوجستية‭.‬





الأردن‭ ‬نجم‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭... ‬فقط‭ ‬

فنياً،‭ ‬حقق‭ ‬الأردن‭ ‬أكبر‭ ‬مفاجآت‭ ‬الدور‭ ‬الأوّل‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬افتتاحاً‭ ‬وضمان‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭. ‬لكن‭ ‬انجاز‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬فرملته‭ ‬فيتنام‭ ‬الصاعدة‭ ‬بقوة‭ ‬والمستفيدة‭ ‬من‭ ‬تأهل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

تأهلٌ‭ ‬كانت‭ ‬فلسطين‭ ‬قريبة‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬حصد‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬فيما‭ ‬ودّع‭ ‬لبنان‭ ‬بفارق‭ ‬الانذارات‭ ‬عن‭ ‬فيتنام‭.‬

مجموعة‭ ‬فلسطين‭ ‬ضمّت‭ ‬أيضاً‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬خيّبت‭ ‬الآمال‭ ‬مع‭ ‬هدافها‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬شارته‭ ‬ومدربه‭ ‬الالماني‭ ‬برند‭ ‬شتانغه‭ ‬المقال‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬فعُيّن‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬فجر‭ ‬إبراهيم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭.‬

في‭ ‬الدور‭ ‬الأوّل،‭ ‬انضم‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬وحسمت‭ ‬قطر‭ ‬موقعة‭ ‬ساخنة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬المتوجة‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬وضعت‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭ ‬لتخرجها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬باهتة‭.‬

عبّرت‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬نوياها‭ ‬الصريحة‭ ‬بإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬بأداء‭ ‬هجومي‭ ‬جميل‭ ‬فتخطت‭ ‬عمان‭ ‬والصين‭ ‬بسهولة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬بثلاثية‭ ‬أمام‭ ‬انضباط‭ ‬وتقنية‭ ‬وتكتيك‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الاخير‭ ‬ويودّع‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬تيم‭ ‬ملّي‮»‬‭.‬

تخطّت‭ ‬أستراليا‭ ‬هفوة‭ ‬البداية،‭ ‬لكن‭ ‬اعتزال‭ ‬وإصابات‭ ‬نجومها‭ ‬أوقف‭ ‬قطارها‭ ‬أمام‭ ‬المضيف‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بعد‭ ‬اعتكافه‭ ‬اعتراضاً‭ ‬على‭ ‬الاداء‭ ‬المتوسط‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬ألبرتو‭ ‬زاكيروني‭.‬

لكن‭ ‬شجاعة‭ ‬لاعبي‭ ‬الإمارات‭ ‬توقفت‭ ‬أمام‭ ‬مفاجأة‭ ‬البطولة‭ ‬قطر،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أفضل‭ ‬مشوار‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بقيادة‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭.‬

سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬قطرية‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬احتاجت‭ ‬الى‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬لتحقق‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭. ‬بتمريرات‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬العشر‭ ‬وأهداف‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬التسعة‭ ‬محطماً‭ ‬رقم‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬دائي،‭ ‬طبعت‭ ‬قطر‭ ‬البطولة‭ ‬بطابعها‭ ‬الخاص،‭ ‬فاهتزت‭ ‬شباكها‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬اليابان‭ (‬1-3‭) ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

قدّمت‭ ‬قطر‭ ‬نواة‭ ‬تشكيلة‭ ‬خيّبت‭ ‬الآمال‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬ارضها‭. ‬إلى‭ ‬عفيف‭ ‬والمعز،‭ ‬برز‭ ‬ظهير‭ ‬ايسر‭ ‬ناري‭ ‬هو‭ ‬عبدالكريم‭ ‬حسن‭ ‬افضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وبوعلام‭ ‬خوخي‭ ‬المخضرم‭ ‬والمتعدّد‭ ‬الادوار‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬والدفاع،‭ ‬وقلب‭ ‬الدفاع‭ ‬بسام‭ ‬الراوي‭ ‬ولاعبا‭ ‬الوسط‭ ‬عاصم‭ ‬مادبو‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬حاتم‭. ‬تشكيلة‭ ‬ترعرعت‭ ‬في‭ ‬اكاديمية‭ ‬اسباير‭ ‬القطرية‭ ‬وبإشراف‭ ‬مدربين‭ ‬محترفين‭ ‬تقدمهم‭ ‬سانشيس‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬اكاديمية‭ ‬برشلونة‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬2006‭.‬



