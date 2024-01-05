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سوريا لتخطّي دور المجموعات لأول مرة

1/5/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألقى‭ ‬قرار‭ ‬استبعاد‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬المستدعاة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬الجاري‭ ‬وحتّى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير،‭ ‬بظلاله‭ ‬الرمادية‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭ ‬المرتقبة‭.‬

وانشغل‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬السوري‭ ‬بأطيافه‭ ‬المختلفة‭ ‬بقضية‭ ‬الاستبعاد‭ ‬لواحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬سوريا‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬كان‭ ‬مصرّاً‭ ‬على‭ ‬استبعاد‭ ‬مهاجم‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬كما‭ ‬محمود‭ ‬المواس‭ ‬مهاجم‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي،‭ ‬وسط‭ ‬استغراب‭ ‬الجمهور،‭ ‬كما‭ ‬تردّد‭ ‬أنه‭ ‬هدّد‭ ‬بالاستقالة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬لتغيير‭ ‬رأيه‭ ‬وضمّ‭ ‬اللاعبَين‭.‬

هي‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬فيها‭ ‬السومة‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬عن‭ ‬استحقاقاتٍ‭ ‬مهمّة‭ ‬للمنتخب‭ ‬السوري،‭ ‬إذ‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتّى‭ ‬2017،‭ ‬بعد‭ ‬استبعاده‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنتخب‭ (‬1-0‭ ‬على‭ ‬العراق‭) ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2012،‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬تردّد‭ ‬أنها‭ ‬سياسيّة‭.‬

وعاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬مع‭ ‬الفتوّة،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2017‭ ‬ليشارك‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬روسيا‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬النسور‭ ‬إلى‭ ‬التأهّل‭ ‬الموندياليّ‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬الآسيوي‭ (‬خسروا‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬2‭-‬3‭).‬

وعقب‭ ‬قرار‭ ‬الاستبعاد،‭ ‬أعلن‭ ‬السومة‭ ‬اعتزاله‭ ‬الدولي،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حديثٍ‭ ‬لقناة‭ ‬الكأس‭ ‬القطرية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مستغرب‭. ‬لم‭ ‬يتواصل‭ ‬معي‭ ‬أحد‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬سبب‭ ‬لاستبعادي‭ ‬غير‭ ‬السبب‭ ‬الفنّي‭ ‬وأنا‭ ‬أحترم‭ ‬قرار‭ ‬المدرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مشكلات‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬المدرب‭ ‬وما‭ ‬قيل‭ ‬عن‭ (‬طوشة‭) ‬بيننا‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬اليابان‭ (‬خسر‭ ‬0-5‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭) ‬غير‭ ‬صحيح‭. ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنه‭ ‬سيُشركني‭ ‬لشوط‭ ‬واحد‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬افعل‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً،‭ ‬ولكن‭ ‬ربما‭ (‬استبعدني‭) ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أجلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الاحتياط‭ ‬بعد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أخفي‭ ‬أنني‭ ‬حزنت‭. ‬أنا‭ ‬التزمت‭ ‬معك‭ (‬كوبر‭) ‬سنة‭ ‬كاملة‭ ‬ولم‭ ‬أتعذر‭ ‬عن‭ (‬اللعب‭ ‬مع‭) ‬المنتخب‭ ‬إلا‭ ‬بسبب‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تستدعني‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬فمتى‭ ‬تستدعيني؟‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬أنا‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزالي‭ ‬دولياً‭. ‬قرار‭ ‬لا‭ ‬رجوع‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬السومة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭. ‬لمَ‭ ‬تعاملونني‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة؟‭ ‬وقبلي‭ ‬الكثير‭ (‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مثل‭) ‬فراس‭ ‬الخطيب‭ (‬استبعد‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬واعتزل‭ ‬مباشرةً‭) ‬تعاملوا‭ ‬معه‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬والكابتن‭ ‬زياد‭ ‬شعبو‭ ‬في‭ (‬كأس‭ ‬آسيا‭) ‬2010‭ ‬أيضاً‭. ‬العقلية‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬ضعيفة‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬شعبو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬سببين‭ ‬لاستبعاد‭ ‬لاعبٍ‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬الأوّل‭ ‬فني‭ ‬والثاني‭ ‬أخلاقي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬فنياً‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬الهدّافين‭ ‬في‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬أخلاقياً‭ ‬عمر‭ ‬معروفٌ‭ ‬بتهذيبه‭ ‬وأخلاقه‭ ‬العالية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تجاوز‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬مع‭ ‬المدرب،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مستبعد‭ ‬عندي،‭ ‬كان‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تُحلّ‭ ‬القضية‭ ‬باعتذار‭ ‬عمر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬النص،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تهتزّ‭ ‬صورة‭ ‬المدرب‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬شعبو‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعٍ‭ ‬على‭ ‬انطلاقتها‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬سبب‮»‬‭. ‬وبرّر‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬قرار‭ ‬استبعاد‭ ‬السومة‭ ‬بأنه‭ ‬اختار‭ ‬التشكيلة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬يفيدون‭ ‬المنتخب‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬عنده‭ ‬‮«‬سواسية‮»‬‭.‬


رهان‭ ‬على‭ ‬المحترفين‭ ‬

ويُعدّ‭ ‬السومة‭ ‬هدّاف‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬التاريخي‭ (‬144‭)‬،‭ ‬وسادس‭ ‬الهدّافين‭ ‬التاريخيين‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلده‭ (‬21‭ ‬في‭ ‬39‭ ‬مباراة‭) ‬مشاركةً‭ ‬مع‭ ‬عمر‭ ‬خريبين،‭ ‬وبفارق‭ ‬هدفٍ‭ ‬واحدٍ‭ ‬عن‭ ‬شعبو‭ ‬الخامس‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬استبعاد‭ ‬‮«‬أيقونة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يُطلق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬فإن‭ ‬كوبر‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬تشكيلته‭ ‬ومعظمها‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬الجدد‭ ‬والقدامى،‭ ‬‮«‬للذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬أثق‭ ‬بقدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وعندنا‭ ‬حماس‭ ‬وتفاؤل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وسنقاتل‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيدا‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬تخطّي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬مشاركات‭ (‬لعب‭ ‬21‭ ‬مباراة،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬7،‭ ‬تعادل‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬وخسر‭ ‬11‭ ‬مرّة‭)‬،‭ ‬معوّلاً‭ ‬على‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬الذين‭ ‬بدأ‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بعدما‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬الدوري‭ ‬المحليّ،‭ ‬خاصةً‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬حظراً‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬نتائج‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭ ‬الأخيرة‭ ‬مشجّعةً‭ ‬مع‭ ‬المخضرم‭ ‬كوبر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬8‭ ‬مباريات،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬منها‭ ‬وخسر‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬

وتلعب‭ ‬سوريا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أستراليا،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬والهند‭.‬


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