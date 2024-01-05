تقاسم التتويج في السبعينيات في كأس أمم إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تناوبت‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬1970‭ ‬و1980،‭ ‬هي‭ ‬السودان‭ ‬والكونغو‭ ‬وزائير‭ ‬والمغرب‭ ‬وغانا‭ ‬ونيجيريا‭.‬

أصبحت‭ ‬الكاميرون‭ ‬في‭ ‬1972‭ ‬أوّل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬القارة‭ ‬تستضيف‭ ‬النهائيات،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬1970،‭ ‬فجاءت‭ ‬مقبولة‭ ‬مع‭ ‬بلوغها‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ثم‭ ‬حلولها‭ ‬ثالثة‭.‬

بعد‭ ‬تتويج‭ ‬السودان‭ ‬بلقبه‭ ‬الوحيد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬أحرزت‭ ‬الكونغو‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مالي‭ ‬ونجمها‭ ‬ساليف‭ ‬كيتا‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬فيما‭ ‬تغلّبت‭ ‬الكاميرون‭ ‬على‭ ‬زائير‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

أحرزت‭ ‬زائير‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬مصر‭ ‬74،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬زامبيا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬معادة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الأولى،‭ ‬بقيادة‭ ‬ندايي‭ ‬مولامبا،‭ ‬صاحب‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭.‬

وكانت‭ ‬زائير‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬تبلغ‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1974‭.‬

أرسل‭ ‬الرئيس‭ ‬موبوتو‭ ‬سيسي‭ ‬سيكو‭ ‬طائرته‭ ‬الخاصة‭ ‬لجلب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتوّجين‭. ‬كما‭ ‬قام‭ ‬سيسي‭ ‬سيكو‭ ‬بشراء‭ ‬عقود‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬للسماح‭ ‬لهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

فشلت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬البطولة‭ ‬وأحرزت‭ ‬لقبها‭. ‬خسرت‭ ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬زائير‭ ‬2-3،‭ ‬علماً‭ ‬بأنها‭ ‬تقدّمت‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭. ‬اكتفت‭ ‬بعدها‭ ‬باحتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بتغلّبها‭ ‬على‭ ‬الكونغو‭ ‬4‭-‬0‭.‬

وتميّزت‭ ‬البطولة‭ ‬بطابعها‭ ‬الهجومي،‭ ‬حيث‭ ‬سُجّل‭ ‬فيها‭ ‬54‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭.‬2‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭.‬

لقب‭ ‬مغربي‭ ‬وحيد‭ ‬بقيادة‭ ‬فرس‭ ‬

للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة،‭ ‬أقيم‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬نسخة‭ ‬تستضيفها‭ ‬إثيوبيا‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬بعد‭ ‬دور‭ ‬أول‭ ‬بنظام‭ ‬المجموعات‭ ‬أيضاً،‭ ‬بحيث‭ ‬توّج‭ ‬بطلاً‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

بقيادة‭ ‬هدّافه‭ ‬أحمد‭ ‬فرس،‭ ‬أحرز‭ ‬المغرب‭ ‬اللقب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬متقدّماً‭ ‬على‭ ‬غينيا‭ ‬ونيجيريا‭ ‬ومصر،‭ ‬فأصبح‭ ‬ثالث‭ ‬منتخب‭ ‬عربي‭ ‬يتوّج‭ ‬باللقب‭.‬

قال‭ ‬فرس،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬إفريقي‭ ‬آنذاك‭ ‬ونجم‭ ‬شباب‭ ‬المحمدية،‭ ‬للقناة‭ ‬المغربية‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬مجموعة‭ ‬متماسكة‭ ‬ومتعاونة،‭ ‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬وراء‭ ‬الأمور‭ ‬المادية‭ ‬بل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

لم‭ ‬تفوّت‭ ‬غانا‭ ‬فرصة‭ ‬استضافة‭ ‬النهائيات‭ ‬عام‭ ‬78‭. ‬كرّرت‭ ‬انجاز‭ ‬عام‭ ‬1963‭ ‬وفازت‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬وتعادلت‭ ‬في‭ ‬واحدة،‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬تحرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬وتحتفظ‭ ‬بكأس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬سالم‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭.‬

تغلّبت‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬تونس‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ثم‭ ‬تخطت‭ ‬أوغندا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بهدفي‭ ‬أوبوكو‭ ‬أفريي‭.‬





نيجيريا‭ ‬تنضمّ‭ ‬إلى‭ ‬المتوجين‭ ‬

دوّنت‭ ‬نيجيريا‭ ‬اسمها‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬بعد‭ ‬تأييد‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬جمهورها،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الحضور‭ ‬80‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬طرفاً‭.‬

بقيادة‭ ‬المهاجم‭ ‬سيغون‭ ‬أوديغبامي،‭ ‬تغلّبت‭ ‬نيجيريا‭ ‬على‭ ‬المغرب‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ثم‭ ‬الجزائر‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بسهولة‭. ‬وحلّ‭ ‬المغرب‭ ‬ثالثا‭ ‬بتغلّبه‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬2-0‭.‬

عشية‭ ‬مباراة‭ ‬الحسم،‭ ‬انتقل‭ ‬لاعبو‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬إيبادان،‭ ‬حيث‭ ‬خاضوا‭ ‬كل‭ ‬مبارياتهم،‭ ‬إلى‭ ‬لاغوس‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬130‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬لكن‭ ‬الرحلة‭ ‬المقدرة‭ ‬عادة‭ ‬بساعتين‭ ‬دامت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف،‭ ‬بعد‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬محرّك‭ ‬حافلة‭ ‬الخضر‭ ‬أجبرهم‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬لفترة‭ ‬في‭ ‬الأدغال،‭ ‬ثم‭ ‬انتظروا‭ ‬طويلاً‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬غرف‭ ‬شاغرة‭.‬

تحدّث‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الجزائر‭ ‬علي‭ ‬فرقاني‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬النفسية‭ ‬الصعبة‭ ‬والضغوطات‭ ‬التي‭ ‬مورست‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المضيف‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المباراة،‭ ‬حمل‭ ‬الرئيس‭ ‬النيجيري‭ ‬آلة‭ ‬موسيقية‭ ‬مزعجة‭ ‬جداً‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ممتلئ‭. ‬قلت‭ ‬لنفسي،‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

تميّزت‭ ‬بطولة‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬بانها‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬توّجت‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬غانا‭ ‬بطلة‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬المضيفة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬7‭-‬6‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭.‬

في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬اللقب،‭ ‬تغلبت‭ ‬غانا‭ ‬على‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صاخبة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بنغازي‭.‬

وبعدما‭ ‬أقرّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬قاعدة‭ ‬تسمح‭ ‬للاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬خارج‭ ‬بلدانهم‭ ‬باللعب‭ ‬ضمن‭ ‬منتخباتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬أثناء‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم،‭ ‬قام‭ ‬بإلغائها‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬رغبةً‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكرة‭ ‬الأفريقية‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬تمثيل‭ ‬منتخباتهم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أنديتهم‭ ‬حيث‭ ‬يحققون‭ ‬دخلاً‭ ‬عالياً‭.‬