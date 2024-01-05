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نابولي يعلن تعاقده مع باسكوال مازوتشي

1/5/2024 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكمل‭ ‬فريق‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬باسكوال‭ ‬مازوتشي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ساليرنيتانا‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مازوتشي‭ ( ‬28‭ ‬عاما‭) ‬ولد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي‭ ‬وأنه‭ ‬سينتقل‭ ‬للنادي‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وكان‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬رئيس‭ ‬نابولي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ماوتشي‭ ‬بنشر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬حيث‭ ‬كتب‭: ‬‮«‬أهلا‭ ‬بك‭ ‬باسكوال‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬نابولي،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مازوتشي‭ ‬بديلا‭ ‬للظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬جيوفاني‭ ‬دي‭ ‬لورينزو،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭. ‬ولعب‭ ‬مازوتشي‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المجري‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭. ‬

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