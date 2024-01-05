نابولي يعلن تعاقده مع باسكوال مازوتشي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (د ب أ): أكمل فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المدافع باسكوال مازوتشي من فريق ساليرنيتانا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مازوتشي ( 28 عاما) ولد في مدينة نابولي وأنه سينتقل للنادي بعقد يمتد مدة ثلاثة أعوام ونصف العام بعدما شارك في 18 مباراة مع ساليرنيتانا هذا الموسم. وكان أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أول من أعلن التعاقد مع ماوتشي بنشر منشور على شبكة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) حيث كتب: «أهلا بك باسكوال».
وبعد انتقاله إلى نابولي، بطل الدوري الإيطالي، من المتوقع أن يصبح مازوتشي بديلا للظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو، قائد الفريق. ولعب مازوتشي مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإيطالي، حيث شارك في المباراة التي فاز بها المنتخب الإيطالي على نظيره المجري 2/صفر في دوري الأمم في سبتمبر 2022.
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