لايبزج يأمل في الإبقاء على أولمو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لامانجا‭ (‬إسبانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬يوهان‭ ‬بلينج‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لنادي‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬أيضا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توسعتها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وقام‭ ‬لايبزج‭ ‬ببيع‭ ‬المهاجم‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬لتشيلسي،‭ ‬والمدافع‭ ‬يوشكو‭ ‬جفارديول‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬النادي‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬نية‭ ‬لبيع‭ ‬أولمو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬بلينج‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دخل‭ ‬الانتقالات‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لنا،‭ ‬وسيظل‭ ‬مهما‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬ولكن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فوضى‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لسنا‭ ‬مجبرين‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لبيع‭ ‬أولمو‭. ‬يحظى‭ ‬اللاعب‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬هنا‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يصنعون‭ ‬الفارق‭. ‬عقده‭ ‬ممتد‭ ‬معنا‭. ‬نحن‭ ‬نقدره‭ ‬وهو‭ ‬استحق‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وتعافى‭ ‬أولمو‭ (‬25‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬عندما‭ ‬يستأنف‭ ‬الفريق‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬يوم‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭.‬

وتأهل‭ ‬لايبزج‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وبينما‭ ‬يشعر‭ ‬النادي‭ ‬بالسعادة‭ ‬لما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬حاليا،‭ ‬يعلم‭ ‬بلينج‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجديدها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سيجلب‭ ‬للنادي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭.‬

وسيتم‭ ‬إلغاء‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬وإقامة‭ ‬دوري‭ ‬يضم‭ ‬36‭ ‬فريقا‭. ‬وكل‭ ‬فريق‭ ‬سيخوض‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأربع‭ ‬خارجها‭ ‬أمام‭ ‬ثمانية‭ ‬منافسين‭ ‬مختلفين‭.‬

وستتأهل‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬فيما‭ ‬ستلعب‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬للـ24‭ ‬دورا‭ ‬فاصلا‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتبقية‭.‬

وقال‭ ‬بلينج‭ (‬38‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬إنه‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬مثير،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬جذاب‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التسويقية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتوقع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬العائدات‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬لايبزج‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬وإذا‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬سيتأهل‭ ‬للنسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬



