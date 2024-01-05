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انطلاق رالي داكار السعودية في ((الـعـُلا))

1/5/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬واس‭) ‬انطلقت‭ ‬أمس،‭ ‬منافسات‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والـ‭ ‬46‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرالي،‭ ‬إذ‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬بمسافة‭ ‬تتخطى‭ ‬7800‭ ‬كلم‭.‬

ويتضمن‭ ‬الرالي‭ ‬ست‭ ‬فئات،‭ ‬هي‭: ‬السيارات،‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬الدراجات‭ ‬رباعية‭ ‬العجلات‭ (‬الكوادز‭)‬،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الشاحنات،‭ ‬والمركبات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخفيفة‭ (‬تشالنجر‭)‬،‭ ‬والمركبات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخفيفة‭ ‬للإنتاج‭ ‬التجاري‭ (‬سايد‭ ‬باي‭ ‬سايد‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فئة‭ ‬داكار‭ ‬كلاسيك،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬تقديم‭ ‬المركبات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقاليد‭ ‬الرالي‭.‬

وشهد‭ ‬أمس‭ ‬بدء‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬من‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العلا،‭ ‬والتي‭ ‬جرت‭ ‬منافساتها‭ ‬حول‭ ‬مخيم‭ ‬المبيت،‭ ‬ولمسافة‭ ‬157‭ ‬كلم،‭ ‬منها‭ ‬27‭ ‬كلم‭ ‬للمرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتوقيت،‭ ‬بمشاركة‭ ‬585‭ ‬متسابقًا‭ ‬وملاحًا،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬418‭ ‬مركبة،‭ ‬إذ‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬ترتيب‭ ‬نتائج‭ ‬انطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭.‬

وسجل‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬أودي،‭ ‬أول‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيارات،‭ ‬بفارق‭ ‬23‭ ‬ثانيةً‭ ‬عن‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيث‭ ‬كوينتيرو‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬غازو،‭ ‬يليهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬برودرايف‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬إكس،‭ ‬وخلفه‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬بوغمارت،‭ ‬فيما‭ ‬أنهى‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬برودرايف‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬إكس،‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الملاحة‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬نجح‭ ‬الدرّاج‭ ‬الإسباني‭ ‬توشا‭ ‬شارينا‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مونستر‭ ‬إنرجي‭ ‬هوندا،‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار،‭ ‬متفوقًا‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانيال‭ ‬ساندرز‭ ‬درّاج‭ ‬فريق‭ ‬غازغاز،‭ ‬وذلك‭ ‬بواقع‭ ‬12‭ ‬ثانية،‭ ‬كما‭ ‬حلّ‭ ‬البتسواني‭ ‬روس‭ ‬برانش‭ ‬درّاج‭ ‬فريق‭ ‬هيرو‭ ‬ثالثاً،‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬المتصدر،‭ ‬بينما‭ ‬اكتفى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كيفين‭ ‬بينافيدس‭ ‬درّاج‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بُل‭ ‬كيه‭ ‬تي‭ ‬إم‮»‬‭ ‬وحامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬بالمركز‭ ‬التاسع،‭ ‬بعد‭ ‬إنهائه‭ ‬المرحلة‭ ‬بفارق‭ ‬56‭ ‬ثانية‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬رباعية‭ ‬العجلات‭ ‬‮«‬الكوادز‮»‬‭ ‬استطاع‭ ‬الدراج‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬مورينو‭ ‬درّاج‭ ‬فريق‭ ‬دراجون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬أولاً،‭ ‬مبتعدًا‭ ‬عن‭ ‬مواطنه‭ ‬مانويل‭ ‬أندوخار‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬دراجون‭ ‬رالي‭ ‬بواقع‭ ‬28‭ ‬ثانية،‭ ‬أما‭ ‬الفرنسي‭ ‬أليكساندر‭ ‬غيرو‭ ‬درّاج‭ ‬ياماها‭ ‬دراج‭ ‬أون‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬ثالثاً‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و14‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

واستطاع‭ ‬البولندي‭ ‬إريك‭ ‬غوكزال‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬إنرجي‭ ‬لانيا‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬4،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المركبات‭ ‬الصحراوية‭ ‬النموذجية،‭ ‬متفوقًا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬ميشال‭ ‬غوكزال‭ ‬بـ20‭ ‬ثانية،‭ ‬ليكمل‭ ‬البريطاني‭ ‬كريس‭ ‬ميكه‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جرالي‮»‬‭ ‬عقد‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬الأمريكي‭ ‬أوستن‭ ‬جونز‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬كان‭ ‬إم‭ ‬فاكتوري‮»‬‭ ‬وحامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ24،‭ ‬متأخرًا‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

وحسم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كزافييه‭ ‬دي‭ ‬سولتريه‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إس‭ ‬إل‭ ‬آر‮»‬،‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المركبات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخفيفة‭ ‬للإنتاج‭ ‬التجاري‭ ‬‮«‬سايد‭ ‬باي‭ ‬سايد‮»‬،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيريرا‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أم‭ ‬فاكتوري‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬ثانية،‭ ‬وعلى‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أس‭ ‬أل‭ ‬آر‮»‬،‭ ‬الفرنسي‭ ‬فلورنت‭ ‬فايساد‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬ثانية‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬الشاحنات،‭ ‬وضع‭ ‬الهولندي‭ ‬يانوس‭ ‬فان‭ ‬كاسترين‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بوس‭ ‬ماكينري‭ ‬تيم‭ ‬دي‭ ‬روي‮»‬‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الفئة‭ ‬بنسختها‭ ‬السابقة،‭ ‬بصمته‭ ‬في‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬ثانية‭ ‬أمام‭ ‬التشيكي‭ ‬أليس‭ ‬لوبرايس‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إنستافوركس‭ ‬لوبرايس‭ ‬براغا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحكم‭ ‬الهولندي‭ ‬ميتشل‭ ‬فان‭ ‬دن‭ ‬برينك،‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬45‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

وتنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العلا‭ ‬وحتى‭ ‬الحناكية،‭ ‬مسافة‭ ‬541‭ ‬كلم،‭ ‬منها‭ ‬414‭ ‬كلم‭ ‬للمرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتوقيت‭.‬


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