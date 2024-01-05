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زفيريف يهزم تسيتسيباس ويقود ألمانيا إلى نصف النهائي

1/5/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهّلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بقيادة‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اليونان‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وكان‭ ‬المصنّف‭ ‬السابع‭ ‬عالمياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الذي‭ ‬يتقدّم‭ ‬عليه‭ ‬بمركزٍ‭ ‬واحدٍ‭ ‬في‭ ‬التصنيف،‭ ‬ليساعد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ومواجهة‭ ‬أستراليا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وتلتقي‭ ‬بولندا‭ ‬بقيادة‭ ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭ ‬السبت‭ ‬أيضا،‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الحاسمة‭ ‬الأحد‭. ‬وتقدّمت‭ ‬اليونان‭ ‬أوّلاً‭ ‬عبر‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ (‬8‭) ‬التي‭ ‬تُقدّم‭ ‬مستوى‭ ‬رائعاً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬أنجليك‭ ‬كيربر‭ ‬6-0‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يردّ‭ ‬زفيريف‭. ‬وأمام‭ ‬حضورٍ‭ ‬غفير،‭ ‬تواجه‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬حيث‭ ‬تعاون‭ ‬زفيريف‭ ‬مع‭ ‬لورا‭ ‬سيغموند‭ ‬للإطاحة‭ ‬بساكّاري‭ ‬وبيتروس،‭ ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬لتسيتسيباس‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وفاز‭ ‬زفيريف‭ ‬بخمسٍ‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬رفقة‭ ‬كيربر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬1‭-‬2‭. ‬وسيطر‭ ‬الألماني‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬عندما‭ ‬تقدّم‭ ‬5‭-‬3‭ ‬وكان‭ ‬إرساله‭ ‬40‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭. ‬وتقدّم‭ ‬زفيريف‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حتّى‭ ‬ارتكب‭ ‬اليوناني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬السهلة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬اللعب‭ ‬بشكلٍ‭ ‬شرس‭ ‬لأنني‭ ‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬ستيف‭ (‬ستيفانوس‭) ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشرسين‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أشرسهم‮»‬‭. ‬وتقدّمت‭ ‬ساكّاري‭ ‬بقوة‭ ‬أمام‭ ‬كيربر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نصف‭ ‬ساعة،‭ ‬ولم‭ ‬تتنازل‭ ‬عن‭ ‬تقدّمها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬تقدّمت‭ ‬3‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬الـ3‭-‬1‭. ‬وحاولت‭ ‬العودة‭ ‬لاحقاً‭ ‬لكن‭ ‬سُرعان‭ ‬ما‭ ‬تبدّد‭ ‬بصيص‭ ‬الأمل‭ ‬لتحسم‭ ‬اليونانية‭ ‬المباراة‭ ‬خلال‭ ‬73‭ ‬دقيقة‭.‬

وقالت‭ ‬ساكّاري‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أدائي‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬تقدّمت‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬كنت‭ ‬قويّة‭ ‬للقيام‭ ‬بما‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬أنجي‭ (‬أنجليك‭) ‬ستجد‭ ‬طريقة‭ ‬للعودة‭ ‬وأنها‭ ‬لن‭ ‬تستسلم‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬كيربر‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬عودتها‭ ‬من‭ ‬إجازة‭ ‬الأمومة‭.‬

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