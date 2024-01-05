تومسون يُقصي نادال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بريزبين‭ (‬أستراليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬مشوار‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬250‭ ‬نقطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬الدراماتيكية‭ ‬أمام‭ ‬الأسترالي‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬8/6‭) ‬و3‭-‬6‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬تأهلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬ومواطنتها‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أزارينكا‭ ‬والكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭.‬

وكان‭ ‬نادال‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬وحامل‭ ‬لقب‭ ‬22‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬والمصنّف‭ ‬أوّل‭ ‬عالميًا‭ ‬سابقًا،‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬2023،‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬لجراحتين‭ ‬والنزول‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬672‭ ‬عالمياً،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭.‬

وضرب‭ ‬تومسون‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬الآخر‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وقال‭ ‬تومسون‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬على‭ ‬رافا‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬صلب،‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‮»‬‭.‬

وفرّط‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬بتقدّمه‭ ‬بمجموعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬الأولى‭ ‬بصعوبة‭ ‬7‭-‬5،‭ ‬وخسر‭ ‬الثانية‭ ‬بشقّ‭ ‬الأنفس‭ ‬بعدما‭ ‬ذهب‭ ‬اللاعبان‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الإرهاق‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬تدريجياً‭ ‬على‭ ‬الماتادور‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دامت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و25‭ ‬دقيقة‭.‬

وتمكّن‭ ‬تومسون‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬8‭-‬6،‭ ‬ليعود‭ ‬ويُهيمن‭ ‬الأسترالي‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬الفاصلة‭ ‬التي‭ ‬كسر‭ ‬فيها‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مبكراً،‭ ‬علما‭ ‬بأنّ‭ ‬نادال‭ ‬طلب‭ ‬وقتا‭ ‬مستقطعا‭ ‬طبيا‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تومسون‭ ‬متقدمًا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬أوجاع‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وبلغ‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الأول‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتخطيه‭ ‬الأسترالي‭ ‬جيمس‭ ‬دوكوورث‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8/6‭).‬

ولحق‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬4/7‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدًا‭ ‬مع‭ ‬رونه‭.‬











