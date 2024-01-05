تومسون يُقصي نادال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بريزبين (أستراليا) - (أ ف ب): وصل مشوار الإسباني رافايل نادال في دورة بريزبين لكرة المضرب إحدى دورات 250 نقطة للمحترفين، إلى النهاية من الدور ربع النهائي عقب خسارته الدراماتيكية أمام الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و6-7 (8/6) و3-6 أمس الجمعة، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا ومواطنتها فيكتوريا أزارينكا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى نصف النهائي لدى السيدات.
وكان نادال (37 عاماً) وحامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أوّل عالميًا سابقًا، ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالمياً، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة.
وضرب تومسون موعداً مع البلغاري غريغور ديميتروف الثاني في دور الأربعة بعد فوزه الأخير على الأسترالي الآخر رينكي هيجيكاتا 6-1 و6-4.
وقال تومسون عقب نهاية المباراة «الفوز على رافا في بريزبين في دور الثمانية، وأعتقد أن هذا هو أول نصف نهائي لي على ملعب صلب، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة».
وفرّط نادال الذي يستعد لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بتقدّمه بمجموعة بعد أن حسم الأولى بصعوبة 7-5، وخسر الثانية بشقّ الأنفس بعدما ذهب اللاعبان إلى شوط كسر التعادل، حيث بدأ الإرهاق في الظهور تدريجياً على الماتادور الإسباني في مباراة دامت ثلاث ساعات و25 دقيقة.
وتمكّن تومسون من تعويض تأخره في شوط كسر التعادل بثلاث نقاط قبل أن يتغلب على منافسه 8-6، ليعود ويُهيمن الأسترالي على المجموعة الفاصلة التي كسر فيها إرسال منافسه مبكراً، علما بأنّ نادال طلب وقتا مستقطعا طبيا فيما كان تومسون متقدمًا 4-1 في ظل معاناته من أوجاع في الفخذ.
وبلغ الدنماركي هولغر رونه الأول الدور نصف النهائي بتخطيه الأسترالي جيمس دوكوورث 6-2 و7-6 (8/6).
ولحق الروسي رومان سافيولين بركب المتأهلين بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 7-6 (4/7) و6-2 ليضرب موعدًا مع رونه.
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