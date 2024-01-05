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يانيس يتفوق على ويمبانياما في عيد ميلاده

1/5/2024 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفسد‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬احتفال‭ ‬الموهبة‭ ‬المتألقة‭ ‬الشابة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬العشرين‭ ‬وقاد‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬125‭-‬121‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعملق‭ ‬نجم‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬وسجل‭ ‬سلة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬منحت‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستاتيت‭ ‬ووريرز‭ ‬130‭-‬127‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬كانت‭ ‬المواجهة‭ ‬منتظرة‭ ‬بين‭ ‬النجمين‭ ‬اليوناني‭ ‬والفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه،‭ ‬فلم‭ ‬تخيّب‭ ‬الآمال،‭ ‬لأن‭ ‬الأول‭ ‬تعملق‭ ‬بتسجيله‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬26‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة،‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬متابعات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬زميله‭ ‬ديفن‭ ‬فاسل‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سبيرز‭ ‬مع‭ ‬34‭ ‬نقطة‭.‬

جاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬ودخل‭ ‬الفريقان‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬متعادلين‭ ‬بنتيجة‭ ‬93‭-‬93‭. ‬تبدلت‭ ‬الصدارة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬وتعادل‭ ‬الفريقان‭ ‬118‭-‬118‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬ليانيس،‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬ويمبانياما‭ ‬برمية‭ ‬مماثلة‭ ‬ليستمر‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬النهاية‭ ‬بدقيقة‭ ‬و9‭ ‬ثوان‭. ‬لكن‭ ‬الكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬لميلوووكي‭. ‬وأضاف‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬للفائز‭.‬

أشاد‭ ‬يانيس‭ ‬بويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬شبّه‭ ‬النقاد‭ ‬الأخير‭ ‬به‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مدهش،‭ ‬موهبة‭ ‬مدهشة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يستطيع‭ ‬التسجيل‭ ‬كما‭ ‬يشاء،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬يريد‭. ‬يلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬دائما‭. ‬شعوري‭ ‬كان‭ ‬رائعا‭ ‬بمواجهته‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الأمر‭ ‬مماثلاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتطلع‭ ‬لمواجهة‭ ‬أحد‭ ‬مثله‭ ‬الأعلى‭ ‬‮«‬الحافز‭ ‬مضاعف‭ ‬دائما‭ ‬لمواجهة‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬نداً‭ ‬لهؤلاء،‭ ‬كانت‭ ‬المواجهة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬النتيجة‭ ‬كما‭ ‬نتمنّاها،‭ ‬لكن‭ ‬مجرّد‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬فريق‭ ‬مثل‭ ‬ميلووكي‭ ‬يجعلنا‭ ‬نشعر‭ ‬بالتفاؤل‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ويمبانياما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ (‬خسر‭ ‬فريقه‭ ‬119‭-‬132‭) ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬


سلة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬

وكانت‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وغولدن‭ ‬ستاتيت‭ ‬ووريرز،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬الأول‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬130-127‭ ‬بفضل‭ ‬سلة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬سجلها‭ ‬بنفسه‭.‬

وأنهى‭ ‬يوكيتش‭ ‬المباراة‭ ‬مسجلا‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭. ‬وأضاف‭ ‬زميلاه‭ ‬ارون‭ ‬غوردون‭ ‬والكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬30‭ ‬و25‭ ‬نقطة‭ ‬توالياً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الموزع‭ ‬المخضرم‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ووريرز‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬24‭.‬

وعلق‭ ‬مدرب‭ ‬دنفر‭ ‬مايكل‭ ‬مالون‭ ‬على‭ ‬رمية‭ ‬يوكيتش‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬الكبار‭ ‬يظهرون‭ ‬علو‭ ‬كعبهم‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬نيكولا‭ ‬بالتقاط‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬وتمكنه‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بشيء‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬أمر‭ ‬مدهش،‭ ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬متماسكة‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬دنفر‭ ‬بتسجيله‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬24‭ ‬لمنافسه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بست‭ ‬دقائق‭ ‬و51‭ ‬ثانية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفلت‭ ‬الأمور‭ ‬منه‭.‬

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