يانيس يتفوق على ويمبانياما في عيد ميلاده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس - (أ ف ب): أفسد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو احتفال الموهبة المتألقة الشابة الفرنسي فيكتور ويمبانياما بعيد ميلاده العشرين وقاد ميلووكي باكس للفوز على سان انتونيو سبيرز 125-121 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في حين تعملق نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش وسجل سلة غير اعتيادية في الرمق الأخير منحت الفوز لفريقه على غولدن ستاتيت ووريرز 130-127.
في المباراة الأولى، كانت المواجهة منتظرة بين النجمين اليوناني والفرنسي الذي يخوض موسمه الأول في أن بي ايه، فلم تخيّب الآمال، لأن الأول تعملق بتسجيله 44 نقطة مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في حين سجل الفرنسي الذي خاض 26 دقيقة فقط بسبب إصابة في كاحله أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة، 27 نقطة مع 9 متابعات، في حين كان زميله ديفن فاسل أفضل مسجل في صفوف سبيرز مع 34 نقطة.
جاءت النتيجة متقاربة طوال المباراة ودخل الفريقان الربع الأخير متعادلين بنتيجة 93-93. تبدلت الصدارة خلال هذا الربع ثماني مرات وتعادل الفريقان 118-118 قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق بفضل ثلاثية ليانيس، رد عليه ويمبانياما برمية مماثلة ليستمر التعادل قبل النهاية بدقيقة و9 ثوان. لكن الكلمة الأخيرة كانت لميلوووكي. وأضاف داميان ليلارد 25 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة للفائز.
أشاد يانيس بويمبانياما الذي طالما شبّه النقاد الأخير به بقوله «إنه مدهش، موهبة مدهشة».
وأضاف «يستطيع التسجيل كما يشاء، في أي وقت يريد. يلعب بطريقة صحيحة ومن أجل الفوز دائما. شعوري كان رائعا بمواجهته».
وكان الأمر مماثلاً بالنسبة إلى الفرنسي الذي كان يتطلع لمواجهة أحد مثله الأعلى «الحافز مضاعف دائما لمواجهة نجوم اللعبة. أريد أن أكون نداً لهؤلاء، كانت المواجهة رائعة».
وتابع «بطبيعة الحال، لم تكن النتيجة كما نتمنّاها، لكن مجرّد قدرتنا على الصمود في وجه فريق مثل ميلووكي يجعلنا نشعر بالتفاؤل».
وكان ويمبانياما غاب عن المواجهة الأولى بين الفريقين في 19 ديسمبر الماضي (خسر فريقه 119-132) بداعي الإصابة.
سلة غير اعتيادية
وكانت الإثارة على الموعد أيضاً في المباراة الثانية التي جمعت دنفر ناغتس حامل لقب الموسم الماضي وغولدن ستاتيت ووريرز، حيث نجح الأول بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش في قلب تخلفه بفارق 18 نقطة في الربع الأخير إلى فوز في الثانية الأخيرة 130-127 بفضل سلة غير اعتيادية من نحو منتصف الملعب سجلها بنفسه.
وأنهى يوكيتش المباراة مسجلا 34 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات. وأضاف زميلاه ارون غوردون والكندي جمال موراي 30 و25 نقطة توالياً، في حين كان الموزع المخضرم ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف ووريرز مع 30 نقطة وأضاف كلاي تومسون 24.
وعلق مدرب دنفر مايكل مالون على رمية يوكيتش بالقول «اللاعبون الكبار يظهرون علو كعبهم في الأوقات الصعبة».
وتابع «قيام نيكولا بالتقاط الكرة في هذه المنطقة من الملعب وتمكنه من القيام بشيء ما من هذه الوضعية أمر مدهش، أنا فخور جدا بالمجموعة التي بقيت متماسكة حتى النهاية».
وكان غولدن ستايت في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تفوق على دنفر بتسجيله 44 نقطة مقابل 24 لمنافسه في الربع الثالث كما أنه تقدم بفارق 18 نقطة قبل نهاية المباراة بست دقائق و51 ثانية قبل أن تفلت الأمور منه.
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