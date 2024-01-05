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سابالينكا وريباكينا إلى نصف النهائي

1/5/2024 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بريزبين‭ (‬أستراليا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية،‭ ‬احدى‭ ‬دورات‭ ‬الـ500‭ ‬للمحترفات،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬الخامسة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لمصلحة‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إثر‭ ‬سقوطها‭ ‬امام‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية،‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬التفوّق‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬بسهولة‭ ‬نسبية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬حسمها‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬6‭-‬1‭.‬

تحسّن‭ ‬اداء‭ ‬كاساتكينا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬لكنّ‭ ‬الافضلية‭ ‬بقيت‭ ‬لمصلحة‭ ‬اللاعبة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليًا،‭ ‬وحسمت‭ ‬النتيجة‭ ‬6-4‭ ‬بعدما‭ ‬كسرت‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭.‬

وتلتقي‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مواطنتها‭ ‬المخضرمة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أزارينكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬ببطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2013‭ ‬والتي‭ ‬احتاجت‭ ‬الى‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬اوستابنكو‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

وكانت‭ ‬ازارينكا‭ ‬مسيطرة‭ ‬على‭ ‬زمام‭ ‬الامور‭ ‬بكسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافستها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬لتفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الاولى‭. ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬اوستابنكو‭ ‬الفائزة‭ ‬بدورها‭ ‬ببطولة‭ ‬كبرى‭ ‬وتحديدا‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬الفرنسية‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬استعادت‭ ‬توازنها‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بسيناريو‭ ‬مماثل‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الحاسمة‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬التعادل‭ ‬6‭-‬6‭ ‬وخوض‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة،‭ ‬نجحت‭ ‬ازارينكا‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافستها‭ ‬لتفوز‭ ‬بمباراة‭ ‬ماراثونية‭.‬

وقالت‭ ‬ازارينكا‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭: ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬نوعية‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬كانت‭ ‬مدهشة،‭ ‬لعبت‭ ‬منافستي‭ ‬كرات‭ ‬خلفية‭ ‬قوية‭ ‬وضربت‭ ‬إرسالات‭ ‬ساحقة‭. ‬كنت‭ ‬اتطلع‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬لعبي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬الامور‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الناحية‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬مختلفاً،‭ ‬إذ‭ ‬حسمت‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬2022‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬ضد‭ ‬الروسية‭ ‬اناستازيا‭ ‬بوتابوفا‭ ‬6‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬انسحبت‭ ‬الاخيرة‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة‭.‬

تقدمت‭ ‬ريباكينا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬عندما‭ ‬استدعت‭ ‬منافستها‭ ‬دخول‭ ‬اخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬لما‭ ‬بدا‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬البطن،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تستكمل‭ ‬المجموعة‭ ‬وتعلن‭ ‬انسحابها‭.‬

وتلتقي‭ ‬ريباكينا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬التشيكي‭ ‬ليندا‭ ‬نوسكوفا‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬اليافعة‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬ميرا‭ ‬اندرييفا‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

ولدى‭ ‬الرجال،‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬دورات‭ ‬250‭ ‬نقطة‭ ‬لدى‭ ‬المحترفين،‭ ‬بلغ‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الاول‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتخطيه‭ ‬الاسترالي‭ ‬جيمس‭ ‬دوكوورث‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬6/8‭) ‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬الثاني‭ ‬لدور‭ ‬الاربعة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الاسترالي‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬ولحق‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الايطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬4/7‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدًا‭ ‬مع‭ ‬رونه‭.‬

ويواجه‭ ‬الاسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬نظيره‭ ‬الأسترالي‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬علمًا‭ ‬انّ‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬سيلتقي‭ ‬بديميتروف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬



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