سابالينكا وريباكينا إلى نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بريزبين (أستراليا) – (أ ف ب): بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى الدور نصف النهائي من دورة بريزبين الأسترالية، احدى دورات الـ500 للمحترفات، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا الخامسة 6-1 و6-4 أمس الجمعة.
سابالينكا التي خسرت التصنيف العالمي لمصلحة البولندية إيغا شفيونتيك في نوفمبر الماضي إثر سقوطها امام الاخيرة في نهائي بطولة «دبليو تي ايه» الختامية، نجحت في التفوّق على منافستها بسهولة نسبية، وخصوصا بعد حسمها المجموعة الأولى 6-1.
تحسّن اداء كاساتكينا في الثانية لكنّ الافضلية بقيت لمصلحة اللاعبة البيلاروسية الباحثة عن احراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية تواليًا، وحسمت النتيجة 6-4 بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوط الخامس.
وتلتقي سابالينكا في نصف النهائي مواطنتها المخضرمة فيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013 والتي احتاجت الى ساعتين ونصف لتخطي عقبة اللاتفية يلينا اوستابنكو 6-3 و3-6 و7-5.
وكانت ازارينكا مسيطرة على زمام الامور بكسر ارسال منافستها مرة واحدة لتفوز بالمجموعة الاولى. بيد ان اوستابنكو الفائزة بدورها ببطولة كبرى وتحديدا رولان غاروس الفرنسية عام 2017، استعادت توازنها وردت في المجموعة الثانية بسيناريو مماثل. وفي الوقت الذي كانت الجولة الثالثة الحاسمة تتجه نحو التعادل 6-6 وخوض جولة فاصلة، نجحت ازارينكا في كسر ارسال منافستها لتفوز بمباراة ماراثونية.
وقالت ازارينكا بعد فوزها: «اعتقد ان نوعية كرة المضرب كانت مدهشة، لعبت منافستي كرات خلفية قوية وضربت إرسالات ساحقة. كنت اتطلع الى مدى تطور لعبي هذا العام واعتقد أن الامور جيدة من هذه الناحية». وجاء تأهل الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية مختلفاً، إذ حسمت بطلة ويمبلدون 2022 المجموعة الاولى ضد الروسية اناستازيا بوتابوفا 6-1 ثم انسحبت الاخيرة بداعي الاصابة.
تقدمت ريباكينا 4-1 في المجموعة عندما استدعت منافستها دخول اخصائي العلاج لما بدا إصابة في عضلات البطن، قبل ان تستكمل المجموعة وتعلن انسحابها.
وتلتقي ريباكينا في نصف النهائي مع التشيكي ليندا نوسكوفا الفائزة على الروسية اليافعة (16 عاما) ميرا اندرييفا 7-5 و6-3.
ولدى الرجال، في احدى دورات 250 نقطة لدى المحترفين، بلغ الدنماركي هولغر رونه الاول الدور نصف النهائي بتخطيه الاسترالي جيمس دوكوورث 6-2 و7-6 (6/8)
كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الثاني لدور الاربعة بفوزه على الاسترالي رينكي هيجيكاتا 6-1 و6-4. ولحق الروسي رومان سافيولين بركب المتأهلين بفوزه على الايطالي ماتيو أرنالدي 7-6 (4/7) و6-2 ليضرب موعدًا مع رونه.
ويواجه الاسباني رافايل نادال نظيره الأسترالي جوردان تومسون في المباراة الاخيرة من دور الثمانية، علمًا انّ الفائز من هذه المواجهة سيلتقي بديميتروف في الدور المقبل.
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