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بعد ختام السداسي الأول من دوري عيسى بن راشدوقفات ومشاهدات ومتابعات وتعليقات على منافسات الكرة الطائرة

1/5/2024 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭:‬ السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00


انتهت‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بحلوها‭ ‬ومرّها،‭ ‬بانتصاراتها‭ ‬وخسائرها،‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬فاز،‭ ‬وخسر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خسر،‭ ‬ورغم‭ ‬كلّ‭ ‬ذلك‭ ‬بقي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬للترتيب‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القمم‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬وهناك‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬تقلبات‭ ‬شهدتها‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وغيره‭ ‬سنتوقف‭ ‬عنده‭ ‬بالإشارة‭ ‬والتعليق‭ ‬والغمز‭ ‬واللمز‭.‬

الضربة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تميتك‭ ‬تحييك‭:‬

بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التكتيكية‭ ‬والقراءات‭ ‬الفنية‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والأهلي،‭ ‬فإنّ‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬العنيد‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تمت‭ ‬رفاق‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬كابتن‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬بل‭ ‬استوعبوها‭ ‬سريعا‭ ‬وأحيتهم،‭ ‬وعادوا‭ ‬معافين‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬وحققوا‭ ‬نصرا‭ ‬مستحقا،‭ ‬وفي‭ ‬الميادين‭ ‬الرياضية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الحياتية‭ ‬تحتاج‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬منافساتها‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬حتى‭ ‬تستوعب‭ ‬دروسها‭ ‬وتعود‭ ‬لوعيها‭ ‬كي‭ ‬تواصل‭ ‬طريقها‭ ‬المستقيم‭.‬

القرش‭ ‬الأبيض‭ ‬ينفع‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأسود‭:‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬الأهلي،‭ ‬والدروس‭ ‬والعبر‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬ورغم‭ ‬تساوي‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬فإنّ‭ ‬الأهلي‭ ‬مازال‭ ‬متربعا‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬الأشواط،‭ ‬وهذا‭ ‬أحد‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تضعها‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬اعتبارها‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المنافسة،‭ ‬إذ‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬لها‭ ‬أهميتها،‭ ‬وكل‭ ‬شوط‭ ‬له‭ ‬أهميته،‭ ‬وكل‭ ‬نقطة‭ ‬لها‭ ‬أهميتها،‭ ‬فالأهلي‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬القمة،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬شوطا‭ ‬واحدا،‭ ‬وهذا‭ ‬جعله‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬صدارته‭.‬

إليقيتا‭: ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬بمستوانا‭.. ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأهنئه

أشاد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليغيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بتفاصيل‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بالطيبة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالمنافس‭ ‬قائلا‭: ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬قضوا‭ ‬يوما‭ ‬رائعا‭ ‬ونحن‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬فإننا‭ ‬لعبنا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مستوانا‭ ‬الرياضي،‭ ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬للجميع‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬مباراة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬مباراة،‭ ‬وعلينا‭ ‬وعليهم‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬الطريق،‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬حليفهم‭ ‬لأنهم‭ ‬لعبوا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وهذه‭ ‬فرصة‭ ‬لتهنئتهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬مرحلة‭ ‬تنافسية‭ ‬قادمة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نقلب‭ ‬الصفحة‭ ‬بسرعة‭ ‬ونفكر‭ ‬في‭ ‬القادم‭ ‬وهو‭ ‬المحرق‭.‬

وقال‭ ‬إليقيتا‭: ‬إنك‭ ‬تريد‭ ‬الفوز‭ ‬دائما،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنك‭ ‬الفوز‭ ‬دائما،‭ ‬ولقد‭ ‬أثبتنا‭ ‬مؤخرا‭ ‬أننا‭ ‬سنكون‭ ‬جديرين‭ ‬بالتأهل،‭ ‬وشخصيا‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬بلاعبي‭ ‬فريقي‭. ‬

النصر‭ ‬والمعامير‭ ‬والدير‭ ‬يكسرون‭ ‬وتيرة‭ ‬الخسائر

بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬خاسرة‭ ‬عرفها‭ ‬فريق‭ ‬النصر،‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬خاسرة‭ ‬مثلها‭ ‬عرفها‭ ‬فريقا‭ ‬المعامير‭ ‬والدير،‭ ‬تذوق‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الغريم‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬وعرف‭ ‬المعامير‭ ‬والدير‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬حققاه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريقي‭ ‬الدير‭ ‬والبسيتين‭.‬

فالخسائر‭ ‬المتتالية‭ ‬والإخفاقات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬ومن‭ ‬قبلهم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والأنصار‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الإحباطات،‭ ‬فالمدرب‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬ثمرة‭ ‬عمله‭ ‬ومجهوده‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يقطف‭ ‬ثمرات‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وعندما‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬يكون‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يقدم‭ ‬عمله‭ ‬بتفان‭ ‬وإخلاص‭ ‬وتطلعات‭.‬

حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬لافت

امتلأت‭ ‬مقاعد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬فريقي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أو‭ ‬الأهلي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬اللعبة‭ ‬وعشاقها،‭ ‬عن‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬الأخير،‭ ‬فالحضور‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬عاهدتنا‭ ‬عليه‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬التنافسية،‭ ‬فشكرا‭ ‬على‭ ‬الحضور،‭ ‬وشكرا‭ ‬مضاعفا‭ ‬على‭ ‬السلوكيات‭ ‬والروح‭ ‬الرياضيتين،‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬مدرجات‭ ‬الجماهير،‭ ‬ولكن‭ ‬انسحب‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬كان‭ ‬الحضور‭ ‬فيها‭ ‬إيجابيا‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬والناديين‭ ‬وبقية‭ ‬الأندية‭.‬

برافو‭ ‬الشباب‭.. ‬والتضامن‭ ‬علامة؟

يحسب‭ ‬لفريق‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬مدربه‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬أنه‭ ‬بمعية‭ ‬لاعبيه‭ ‬استثمروا‭ ‬الحالة‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬أداء‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬يونس‭ ‬الهدار،‭ ‬لينزلوا‭ ‬بهم‭ ‬خسارة‭ ‬عريضة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬فالشباب‭ ‬لعبها‭ ‬صح،‭ ‬واستثمر‭ ‬الفرصة‭ ‬خير‭ ‬استثمار،‭ ‬وشخصيا‭ ‬توقعت‭ ‬أن‭ ‬يلاقي‭ ‬الشبابيون‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬التضامن،‭ ‬ورغم‭ ‬اطمئنان‭ ‬مدرب‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬فريقه‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬البسيتين‭ ‬فإنّ‭ ‬التضامن‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬كان‭ ‬فريقا‭ ‬آخر‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬حاول‭ ‬الفريق‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬مدربه‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬لاعبيه‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬المستقطعة‭ ‬والتبديلات‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭.‬

روح‭ ‬الدير‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬البسيتين

من‭ ‬شاهد‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأولى‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الجارين‭ ‬فريقي‭ ‬البسيتين‭ ‬والدير‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يصدّق‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬فائزا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬البسيتين‭ ‬إلى‭ ‬13‭-‬5‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬المباراة،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬فيه‭ ‬الديريون‭ ‬بروحهم‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وجدنا‭ ‬البسيتين‭ ‬يتراجع‭ ‬180‭ ‬درجة‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬مبرر،‭ ‬ربكة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وأخطاء‭ ‬متكررة،‭ ‬ولم‭ ‬يستطع‭ ‬لاعبوه‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬إلى‭ ‬جوّ‭ ‬المباراة،‭ ‬وهذا‭ ‬نتيجة‭ ‬طبيعية‭ ‬جراء‭ ‬التعالي‭ ‬وعدم‭ ‬تقدير‭ ‬المنافس،‭ ‬وسوء‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬والنتيجة‭ ‬هي‭ ‬الخسارة‭ ‬المستحقة‭.‬

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