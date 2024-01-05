كمين المعامير يصطاد عالي.. وبني جمرة يعود إلى الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
نجح كمين فريق المعامير في اصطياد فريق عالي لينزل به خسارة جديدة في المباراة التي امتدت خمسة أشواط ابتسم فيها الشوط الفاصل للمعامير وجاءت نتائج الأشواط 25-21، 25-21، 25-18، 25-18، 20-18 في اللقاء الذي قاده الدوليان محمد خاتم (1) وعلي عبدالحميد (2) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة الذي احتضنته صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وبهذه النتيجة حصل المعامير على نقطتين رفع بها رصيده إلى 5 نقاط، بينما حصل عالي على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط.
وكان عالي قد تقدم في المباراة بشوطين نظيفين قبل أن يأخذه المعامير إلى شوط فاصل كانت الكلمة فيه لعناصر محمد جلال مدرب المعامير.
وفي مباراة أخرى استعاد فريق بني جمرة صدارة الترتيب 10 نقاط عبر بوابة فريق اتحاد الريف الذي يخلو رصيده من النقاط بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-15، 25-17، 27-25، والتي قادها الدوليان علي مكي الشيخ (1) وأحمد القيم (2).
وقاد فريق اتحاد الريف الكابتن سيد جميل سيد جمعة بدلا من مدرب الفريق الكابتن جاسم حسن جراء وفاة عمته «أم زوجته».
MENAFN05012024000055011008ID1107689652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.