كمين المعامير يصطاد عالي.. وبني جمرة يعود إلى الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

نجح‭ ‬كمين‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬اصطياد‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬لينزل‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬ابتسم‭ ‬فيها‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬للمعامير‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25-18،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬20‭-‬18‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬عبدالحميد‭ (‬2‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصل‭ ‬المعامير‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وكان‭ ‬عالي‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يأخذه‭ ‬المعامير‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬كانت‭ ‬الكلمة‭ ‬فيه‭ ‬لعناصر‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬استعاد‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الذي‭ ‬يخلو‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬والتي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ (‬2‭).‬

وقاد‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬جميل‭ ‬سيد‭ ‬جمعة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الكابتن‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬جراء‭ ‬وفاة‭ ‬عمته‭ ‬‮«‬أم‭ ‬زوجته‮»‬‭.‬