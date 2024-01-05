العلان قائمًا بأعمال رئيس شؤون الحكام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كلّف الاتحاد البحريني لكرة القدم، خالد العلان قائمًا بأعمال رئيس قسم شؤون الحكام، خلفًا للرئيس السابق للقسم ياسر تلفت.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، إن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم وجه الإدارة التنفيذية بالاتحاد لتعيين خالد العلان قائمًا بأعمال رئيس قسم شؤون الحكام في الاتحاد للفترة القادمة، متمنيًا التوفيق للعلان في مهمته الجديدة برئاسة قسم شؤون الحكام.
وقدم الزعبي شكره وتقديره للرئيس السابق لقسم شؤون الحكام بالاتحاد ياسر تلفت، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
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