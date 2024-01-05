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العلان قائمًا بأعمال رئيس شؤون الحكام

1/5/2024 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كلّف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬قائمًا‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام،‭ ‬خلفًا‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للقسم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وجه‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬لتعيين‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬قائمًا‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬التوفيق‭ ‬للعلان‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭.‬

وقدم‭ ‬الزعبي‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لقسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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