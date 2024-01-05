منح ((جائزة جيبك لأفضل لاعب في المباراة)) بالدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

حصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬محمد‭ ‬ياسر‭ ‬ولاعب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالحيكم‭ ‬على‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تقدم‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للصناعات‭ ‬البتروكيماوية‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭.‬

ومنح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مازن‭ ‬العمران‭ ‬ويوسف‭ ‬سلطان‭ ‬الجائزة‭ ‬للاعبان،‭ ‬وسوف‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تخضع‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والتي‭ ‬أبرزها‭ ‬السلوك‭ ‬الرياضي‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬والأداء‭ ‬الفني‭ ‬للاعب‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬انتصار‭ ‬فريقه‭ ‬أو‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابي‭ ‬والجماعي‭ ‬للفريق‭.‬

وعبرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للصناعات‭ ‬البتروكيماوية‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الجائزة‭ ‬للموسم‭ ‬الجاري‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬ليست‭ ‬غريبة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬العريقة‭ ‬الداعمة‭ ‬والشريكة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬إذ‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬الراعية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬للجنة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬المسابقة‭ ‬وتطويرها‭. ‬وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬لأنها‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السلوك‭ ‬الرياضي‭ ‬الإيجابي‭ ‬دخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭.‬