منح ((جائزة جيبك لأفضل لاعب في المباراة)) بالدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حصل كل من لاعب فريق أسري محمد ياسر ولاعب فريق بابكو للاستكشاف والإنتاج أسامة عبدالحيكم على «جائزة أفضل لاعب في المباراة من مباريات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم لموسم 2023-2024. وهي جائزة تقدم برعاية شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية «جيبك» بجائزة نقدية.
ومنح كل من رئيس اللجنة المنظمة مازن العمران ويوسف سلطان الجائزة للاعبان، وسوف تواصل اللجنة المنظمة منح الجائزة حتى نهاية مسابقة الدوري، وهي جائزة تخضع إلى عدد من المعايير والتي أبرزها السلوك الرياضي داخل الملعب والأداء الفني للاعب ومساهمته في انتصار فريقه أو التأثير على الأداء الإيجابي والجماعي للفريق.
وعبرت اللجنة المنظمة عن شكرها الجزيل إلى شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية «جيبك» على رعاية الجائزة للموسم الجاري وهي مبادرة ليست غريبة على هذه الشركة العريقة الداعمة والشريكة في نجاح المسابقة منذ سنوات عديدة، إذ لطالما كانت هي الراعية لعدد من الجوائز التي تقيمها للجنة في سبيل دعم المسابقة وتطويرها. وأكدت اللجنة حرصها الدائم على استمرار هذه الجائزة في كل موسم لأنها تساهم في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل المستويات الفنية، فضلا عن السلوك الرياضي الإيجابي دخل المستطيل الأخضر.
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