تقام على ملعب نادي بني ياس بـ((أبوظبي))المنتخب الوطني يلاقي نظيره الأسترالي وديا.. اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض اليوم السبت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة ودية دولية أمام نظيره منتخب أستراليا وذلك عند الساعة 5 مساء بتوقيت مملكة البحرين على ملعب استاد نادي بني ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني بمعسكره التدريبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير- 10 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد أنهى المنتخب الوطني استعداداته لهذه المواجهة الودية الدولية، بحصة تدريبية مسائية على مركز جبل علي الرياضي، قادها المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.
وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين والذي بدأ بتمارين الإحماء والجري، ثم انتظم اللاعبون في تقسيمة استغرقت قرابة 45 دقيقة ركز من خلالها المدرب بيتزي على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الفنية التي سيلعب بها أمام نظيره الأسترالي هذا المساء.
ويسعى المنتخب الوطني للاستفادة الكاملة من هذه المواجهة الودية أمام المنتخب الأسترالي الذي يصنف في المركز 25 عالميا و4 آسيويا خلف المنتخب الياباني الذي يحتل المركز الأول، والإيراني الذي يحتل المركز الثاني والكوري الجنوبي الذي يحتل المركز الثالث على مستوى التصنيف القاري.
وتعد هذه الودية مثالية للأحمر الكروي قبل الدخول في غمار المنافسات في نهائيات كأس آسيا وتحديدا في مباريات المجموعة الخامسة من الدور الأول، حيث يبحث منتخبنا من خلالها الاحتكاك بمنتخب يمتلك القدرات والإمكانيات المشابهة لمنتخب كوريا الجنوبية، قبل المواجهة الافتتاحية بالمجموعة التي تجمعه بالمنتخب الكوري. وستكون الودية فرصة كذلك للمدرب بيتزي لوضع التصور الخاص بطريقة الفنية والتشكيلة التي سيعتمد عليها في مباراة كوريا الجنوبية في انطلاقة مشوار الأحمر بالمجموعة الخامسة.
من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني كميل الأسود: «إن أجواء المعسكر التدريبي إيجابية ويعلوها الحماس والجدية من قبل الجميع. فالمعسكر جاء ليعزز الانسجام بين أفراد المنتخب والتركيز على المحطة المرتقبة التي سيخوضها الأحمر وهي نهائيات كأس آسيا في قطر. فالأهم الاستفادة من هذا المعسكر بالصورة التي تخدم مشوارنا في هذه المشاركة القارية».
وتابع قائلا: «أعتقد أن المهمة بالنسبة إلينا كلاعبين قد بدأت منذ اليوم الأول في هذا المعسكر، من خلال الحصص التدريبية وكذلك الوديات التي سنخوضها. فاللاعبون مدركون أهمية هذه المشاركة والمسئولية الملقاة على عاتقهم، ويأملون في تحقيق نتائج إيجابية في جميع المباريات بالدور الأول. فكرة القدم لا تعترف بالمستحيل والحظوظ متساوية مع جميع فرق المجموعة الخامسة. فهدفنا الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، وعلينا التركيز في جميع المباريات، على الشكل الذي يدفعنا نحو إحراز النتيجة لصالحنا، من أجل تجاوز الدور الأول كمرحلة الأولى، ومن ثم التفكير والتركيز فيما هو قادم»، موجها دعوته لجميع الجماهير البحرينية للحضور إلى الدوحة والوقوف خلف المنتخب الوطني في هذا الملتقى الكروي الآسيوي.
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