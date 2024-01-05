تقام على ملعب نادي بني ياس بـ((أبوظبي))المنتخب الوطني يلاقي نظيره الأسترالي وديا.. اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬دولية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بمعسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداته‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الودية‭ ‬الدولية،‭ ‬بحصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي،‭ ‬قادها‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭.‬

وشهد‭ ‬المران‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬والجري،‭ ‬ثم‭ ‬انتظم‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬تقسيمة‭ ‬استغرقت‭ ‬قرابة‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬ركز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للخطة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سيلعب‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأسترالي‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭.‬

ويسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬الذي‭ ‬يصنف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬25‭ ‬عالميا‭ ‬و4‭ ‬آسيويا‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬والإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬القاري‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الودية‭ ‬مثالية‭ ‬للأحمر‭ ‬الكروي‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بمنتخب‭ ‬يمتلك‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المشابهة‭ ‬لمنتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الكوري‭. ‬وستكون‭ ‬الودية‭ ‬فرصة‭ ‬كذلك‭ ‬للمدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬لوضع‭ ‬التصور‭ ‬الخاص‭ ‬بطريقة‭ ‬الفنية‭ ‬والتشكيلة‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬مشوار‭ ‬الأحمر‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الخامسة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أجواء‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬إيجابية‭ ‬ويعلوها‭ ‬الحماس‭ ‬والجدية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭. ‬فالمعسكر‭ ‬جاء‭ ‬ليعزز‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المحطة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التي‭ ‬سيخوضها‭ ‬الأحمر‭ ‬وهي‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬فالأهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬كلاعبين‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬وكذلك‭ ‬الوديات‭ ‬التي‭ ‬سنخوضها‭. ‬فاللاعبون‭ ‬مدركون‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬والمسئولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقهم،‭ ‬ويأملون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬بالدور‭ ‬الأول‭. ‬فكرة‭ ‬القدم‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالمستحيل‭ ‬والحظوظ‭ ‬متساوية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭. ‬فهدفنا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وعلينا‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يدفعنا‭ ‬نحو‭ ‬إحراز‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحنا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬كمرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التفكير‭ ‬والتركيز‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬قادم‮»‬،‭ ‬موجها‭ ‬دعوته‭ ‬لجميع‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬والوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي‭.‬