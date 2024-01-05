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الدويري : هذه الرسالة ستكون اشد قسوة على اسرائيل

1/5/2024 7:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الرسالة التي وجهتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأهالي الجنود المحتجزين في قطاع غزة، ستكون أقسى وأشد إيلاما عليهم من مشاهد تدمير الآليات التي تبثها المقاومة، مؤكدا أن الرسالة سيكون لها صدى واسع في المجتمع الإسرائيلي.
وكانت كتائب القسام بثت مقطع فيديو تضمن رسالة تحذير موجهة إلى عائلات جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة، بأن رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو لا يأبه لحياة ذويهم، ويريد أن يذوقوا ما ذاقه بموت أخيه يوناتان الذي قتل في محاولة لتحرير "رهائن" طائرة مخطوفة في عنتيبي بأوغندا عام 1976.
وأشار الدويري إلى أن نتنياهو لديه مشكلاته الخاصة المتعلقة بمحاكمته في قضايا الفساد، وهو ما يدفعه للهرب إلى الأمام حيث يضع مصالحه الشخصية فوق كل اعتبار، ولذا كانت هذه الرسالة التي سيكون وقعها على أهالي الجنود الأسرى أكثر إيلاما من مقاطع القسام الأخرى.
وأضاف أن الرسالة تتضمن إشارة واضحة إلى أن نتنياهو مصاب بعقدة نفسية مزمنة منذ عام 1976 الذي قتل فيه شقيقه يوناتان، وتقول إنه غير مكترث بحياة الجنود المحتجزين ويريد لغيره أن يعاني ما عاناه بمقتل أخيه، مؤكدا أن هذه الرسالة "سيكون لها صدى داخل المجتمع الإسرائيلي".

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