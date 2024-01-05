ماكرون: الوضع في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن المساعدات

ماكرون: الوضع في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن المساعدات
التاريخ
1/5/2024 7:14:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في حسابه على موقع إكس- إن "الوضع الإنساني لا يزال حرجا في غزة، وفي أوضاع صعبة قامت فرنسا والأردن بإلقاء المساعدات جوا للسكان ومن يساعدونهم".
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