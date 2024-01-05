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ماكرون: الوضع في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن المساعدات

1/5/2024 7:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في حسابه على موقع إكس- إن "الوضع الإنساني لا يزال حرجا في غزة، وفي أوضاع صعبة قامت فرنسا والأردن بإلقاء المساعدات جوا للسكان ومن يساعدونهم".

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