الاحتلال: سنقاتل بكفاءة بالعام الجاري
التاريخ
1/5/2024 7:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش يواصل العمليات في قطاع غزة.
وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن القتال في العام الجاري سيكون أكثر كفاءة، على حد زعمه.
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