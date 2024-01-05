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نصائح أمريكانية للموظفين (2)

1/5/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نبقى‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬كتاب‭ ‬صاحبنا‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬قوانين‭ ‬السلطة‭ ‬الـ48‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يوجه‭ ‬فيه‭ ‬النصح‭ ‬للموظفين‭ ‬كبارا‭ ‬وصغارا‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬أداء‭ ‬العمل‭ ‬وعن‭ ‬علاقات‭ ‬العمل،‭ ‬ويتكلم‭ ‬غرين‭ ‬عن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وكأنها‭ ‬ساحة‭ ‬حرب‭: ‬أنت‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬والعدو‭ (‬زملاؤك‭) ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬مقابلة‭. ‬والحرب‭ ‬خدعة،‭ ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬‮«‬العدو‮»‬‭ ‬محتارا‭ ‬في‭ ‬أمرك‭ ‬ومهموما‭ ‬ومشغولا‭ ‬بالتفكير‭ ‬فيما‭ ‬تخبئه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعطيك‭ ‬مهلة‭ ‬كي‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬برواقة‮»‬‭ ‬لتحقق‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭. ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬قوانين‭ ‬النجاح‭ ‬عند‭ ‬غرين‭ ‬عدم‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬اللسان‭ ‬حصان‭ ‬قابل‭ ‬للفلتان،‭ ‬وأن‭ ‬الكلام‭ ‬بالتفصيل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يجعلك‭ ‬كتابا‭ ‬مكشوفا‭ ‬وسهل‭ ‬الفهم‭ ‬أمام‭ ‬منافسيك‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قليل‭ ‬الكلام،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬عباراتك‭ ‬غامضة‭ ‬ومبهمة‭. ‬فالمسألة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬غرين‭ ‬معركة،‭ ‬الميكافيللية‭ ‬فيها‭ ‬مباحة،‭ ‬وربما‭ ‬يعرف‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬ميكافيللي‭ ‬له‭ ‬مقولة‭ ‬معروفة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مهابا‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محبوبا‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬ينصحك‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعتك‭ ‬مع‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهد‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬الآخرين‭ (‬هذه‭ ‬في‭ ‬تقديري‭ ‬من‭ ‬أحقر‭ ‬الخصال‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭).. ‬ويقول‭ ‬غرين‭ ‬ان‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬سمعتك‭ ‬كشخص‭ ‬متميز‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬خصلة‭ ‬واحدة‭: (‬مثلا‭) ‬الحزم،‭ ‬أو‭ ‬الانضباط،‭ ‬أو‭ ‬الكرم،‭ ‬أو‭ ‬المكر،‭ ‬أو‭ ‬المهارة‭. ‬تختار‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخصال‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متأصلة‭ ‬فيك‭ (‬فالمسألة‭ ‬عند‭ ‬غرين‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬تمثيل،‭ ‬والمهم‭ ‬عنده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬غايتك‭ ‬بنيل‭ ‬السلطات‭ ‬الوظيفية‭ ‬العليا‭).‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نختلف‭ ‬مع‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬مما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ ‬فإننا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬سنكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يتكلم‭ ‬عن‭ ‬نماذج‭ ‬موجودة‭ ‬بيننا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬انتهازيتها‭ ‬وطفيليتها،‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬خصالا‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬غرين،‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬اليك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬او‭ ‬الإدارة،‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بالثرثرة،‭ ‬فالإكثار‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬عرف‭ ‬غرين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يودي‭ ‬ولا‭ ‬يجيب‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬بل‭ ‬‮«‬يودي‭ ‬في‭ ‬داهية‮»‬‭.‬

وربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬هنا‭ ‬استذكار‭ ‬ثورة‭ ‬الليبراليين‭ ‬ضد‭ ‬قيصر‭ ‬روسيا‭ ‬مطالبين‭ ‬بتحديث‭ ‬البلاد‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬والنهضة‭ ‬الصناعية‭ ‬والزراعية،‭ ‬وفشلت‭ ‬الثورة‭ ‬واعتقل‭ ‬قادتها‭ ‬ونال‭ ‬أحدهم‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام،‭ ‬ووضعوا‭ ‬الأنشوطة‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭ ‬وسحبوا‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقف‭ ‬عليها‭ ‬لتنقصم‭ ‬رقبته‭ ‬ويموت‭ ‬ولكن‭ ‬الحبل‭ ‬انقطع،‭ ‬ولم‭ ‬يمت‭ ‬الرجل،‭ ‬وكان‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬وقتها‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ينجو‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرضيا‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬السماء،‭ ‬فيتم‭ ‬العفو‭ ‬عنه،‭ ‬وهكذا‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬بلغ‭ ‬القيصر‭ ‬نبأ‭ ‬انقطاع‭ ‬حبل‭ ‬المشنقة،‭ ‬حتى‭ ‬طلب‭ ‬ورقة‭ ‬يصدر‭ ‬بموجبها‭ ‬عفوا‭ ‬عن‭ ‬الرجل،‭ ‬وقبل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الورقة،‭ ‬رفع‭ ‬رأسه‭ ‬وسأل‭ ‬حاشيته‭: ‬وهل‭ ‬قال‭ ‬هذا‭ ‬المتمرد‭ ‬شيئا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الموت؟‭ ‬قالوا‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬التفت‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬وصاح‭: ‬انظروا‭.. ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬لا‭ ‬تتقن‭ ‬حتى‭ ‬صنع‭ ‬الحبال،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬فعلا‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭ ‬الليبرالية،‭ ‬وهكذا‭ ‬غيّر‭ ‬القيصر‭ ‬رأيه‭ ‬وأمر‭ ‬بإعادة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬الرجل‭ ‬وتم‭ ‬ذلك‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينقطع‭ ‬الحبل‭!! ‬هذه‭ ‬واقعة‭ ‬مدونة‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬التاريخ‭ ‬ولعلها‭ ‬أبلغ‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬صدق‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬لسانك‭ ‬حصانك‭. ‬إن‭ ‬خنته‭ ‬خانك‮»‬‭.‬

يؤمن‭ ‬غرين‭ ‬بأن‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬الى‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الوظيفة،‭ ‬بدرجة‭ ‬أنه‭ ‬ينصح‭ ‬القارئ‭ ‬بأن‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬نفسه‭ ‬للإساءة‭ ‬والشتم‭ ‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬اليه،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديه‭ ‬مواهب‭ ‬وقدرات‭ ‬خاصة‭ ‬تجعله‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭. ‬ودليله‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬المهرجين‭ ‬والأوباش‭ ‬يسعدون‭ ‬بأن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬علية‭ ‬القوم‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتهكم‭ ‬ويصبحون‭ ‬مادة‭ ‬للهزء‭ ‬والسخرية،‭ ‬ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬غرين‭ ‬فلا‭ ‬ضير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬المهرج‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬خاتمة‭ ‬المطاف‭ ‬‮«‬واصلا‮»‬‭ ‬وأغراضه‭ ‬مقضيَّة‭ ‬وطلباته‭ ‬مستجابة‭.‬

في‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬العتمة‭ ‬الباهرة‮»‬،‭ ‬للمغربي‭ ‬الطاهر‭ ‬بن‭ ‬جلون‭ ‬يقول‭ ‬بطل‭ ‬الرواية‭ ‬‮«‬الواقعية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬والده‭ ‬كان‭ ‬مهرجا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العليا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فقد‭ ‬تبرأ‭ ‬منه‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬هو‭ (‬بطل‭ ‬الرواية‭) ‬السجن‭ ‬بتهمة‭ ‬معارضة‭ ‬الحكومة‭.‬

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