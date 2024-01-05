نصائح أمريكانية للموظفين (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحتى‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬نختلف‭ ‬مع‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬مما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ ‬فإننا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬سنكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يتكلم‭ ‬عن‭ ‬نماذج‭ ‬موجودة‭ ‬بيننا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬انتهازيتها‭ ‬وطفيليتها،‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬خصالا‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬غرين،‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬اليك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬او‭ ‬الإدارة،‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بالثرثرة،‭ ‬فالإكثار‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬عرف‭ ‬غرين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يودي‭ ‬ولا‭ ‬يجيب‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬بل‭ ‬‮«‬يودي‭ ‬في‭ ‬داهية‮»‬‭.‬

وربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬هنا‭ ‬استذكار‭ ‬ثورة‭ ‬الليبراليين‭ ‬ضد‭ ‬قيصر‭ ‬روسيا‭ ‬مطالبين‭ ‬بتحديث‭ ‬البلاد‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬والنهضة‭ ‬الصناعية‭ ‬والزراعية،‭ ‬وفشلت‭ ‬الثورة‭ ‬واعتقل‭ ‬قادتها‭ ‬ونال‭ ‬أحدهم‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام،‭ ‬ووضعوا‭ ‬الأنشوطة‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭ ‬وسحبوا‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقف‭ ‬عليها‭ ‬لتنقصم‭ ‬رقبته‭ ‬ويموت‭ ‬ولكن‭ ‬الحبل‭ ‬انقطع،‭ ‬ولم‭ ‬يمت‭ ‬الرجل،‭ ‬وكان‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬وقتها‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ينجو‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرضيا‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬السماء،‭ ‬فيتم‭ ‬العفو‭ ‬عنه،‭ ‬وهكذا‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬بلغ‭ ‬القيصر‭ ‬نبأ‭ ‬انقطاع‭ ‬حبل‭ ‬المشنقة،‭ ‬حتى‭ ‬طلب‭ ‬ورقة‭ ‬يصدر‭ ‬بموجبها‭ ‬عفوا‭ ‬عن‭ ‬الرجل،‭ ‬وقبل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الورقة،‭ ‬رفع‭ ‬رأسه‭ ‬وسأل‭ ‬حاشيته‭: ‬وهل‭ ‬قال‭ ‬هذا‭ ‬المتمرد‭ ‬شيئا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الموت؟‭ ‬قالوا‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬التفت‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬وصاح‭: ‬انظروا‭.. ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬لا‭ ‬تتقن‭ ‬حتى‭ ‬صنع‭ ‬الحبال،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬فعلا‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭ ‬الليبرالية،‭ ‬وهكذا‭ ‬غيّر‭ ‬القيصر‭ ‬رأيه‭ ‬وأمر‭ ‬بإعادة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬الرجل‭ ‬وتم‭ ‬ذلك‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينقطع‭ ‬الحبل‭!! ‬هذه‭ ‬واقعة‭ ‬مدونة‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬التاريخ‭ ‬ولعلها‭ ‬أبلغ‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬صدق‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬لسانك‭ ‬حصانك‭. ‬إن‭ ‬خنته‭ ‬خانك‮»‬‭.‬

يؤمن‭ ‬غرين‭ ‬بأن‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬الى‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الوظيفة،‭ ‬بدرجة‭ ‬أنه‭ ‬ينصح‭ ‬القارئ‭ ‬بأن‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬نفسه‭ ‬للإساءة‭ ‬والشتم‭ ‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬اليه،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديه‭ ‬مواهب‭ ‬وقدرات‭ ‬خاصة‭ ‬تجعله‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭. ‬ودليله‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬المهرجين‭ ‬والأوباش‭ ‬يسعدون‭ ‬بأن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬علية‭ ‬القوم‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتهكم‭ ‬ويصبحون‭ ‬مادة‭ ‬للهزء‭ ‬والسخرية،‭ ‬ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬غرين‭ ‬فلا‭ ‬ضير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬المهرج‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬خاتمة‭ ‬المطاف‭ ‬‮«‬واصلا‮»‬‭ ‬وأغراضه‭ ‬مقضيَّة‭ ‬وطلباته‭ ‬مستجابة‭.‬

في‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬العتمة‭ ‬الباهرة‮»‬،‭ ‬للمغربي‭ ‬الطاهر‭ ‬بن‭ ‬جلون‭ ‬يقول‭ ‬بطل‭ ‬الرواية‭ ‬‮«‬الواقعية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬والده‭ ‬كان‭ ‬مهرجا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العليا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فقد‭ ‬تبرأ‭ ‬منه‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬هو‭ (‬بطل‭ ‬الرواية‭) ‬السجن‭ ‬بتهمة‭ ‬معارضة‭ ‬الحكومة‭.‬