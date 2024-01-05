MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {





‭ ‬ { فمثلا‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬لم‭ ‬تحط‭ ‬الفرق‭ ‬العالمية‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف؛‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬ممن‭ ‬تملك‭ ‬البنية‭ ‬الرياضية‭ ‬التحتية‭ (‬الاستادات‭ ‬والملاعب‭ ‬المزروعة‭) ‬النموذجية‭ ‬والبنية‭ ‬الفندقية،‭ ‬كانت‭ ‬ملاذا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬لتعسكر‭ ‬فيها‭ ‬وتلعب‭ ‬وديّا‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬اخرى‭ ‬زائرة،‭ ‬والجماهير‭ ‬أيضا‭ ‬تحط‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬وجهتها‭ ‬الأساس‭.‬





{ وهذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليحصل‭ ‬لولا‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬أسست‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬للسياحة‭ ‬الرياضية؛‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬ينقصنا‭ ‬منها‭ ‬غير‭ ‬الملاعب‭ ‬النموذجية‭ ‬والمعشّبة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬وتضاهي‭ ‬مثيلاتها‭ ‬عالميا،‭ ‬وتجد‭ ‬فيها‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭ ‬واحة‭ (‬للتعسكر‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يطور‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية؛‭ ‬والتي‭ ‬يسندها‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البنيوية‭ ‬الأخرى‭.‬





{ وحال‭ ‬تنمية‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية؛‭ ‬ليس‭ ‬وليد‭ ‬الساعة‭ ‬لكنه‭ ‬تولّد‭ ‬مع‭ ‬أفكار‭ ‬رياضيين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬شقيقة‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬استقطاب‭ ‬مباريات‭ ‬سوبر‭ ‬عالمية؛‭ ‬ربما‭ ‬من‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬دورياتها‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬وحيث‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج؛‭ ‬فرصة‭ ‬لأن‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬لإقامة‭ ‬تدريباتها‭ ‬حيث‭ ‬اعتدال‭ ‬الجو‭!‬





{ وصناعة‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬لا‭ ‬اظنها‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬الرياضة؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬شراكتها‭ ‬جهات‭ ‬وزارية‭ ‬أخرى،‭ ‬كالأشغال‭ ‬والإسكان‭ ‬والبلديات‭ ‬والسياحة،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الاستادات‭ ‬الرياضية‭ ‬فقط‭ ‬بعهدة‭ ‬هيئة‭ ‬الرياضة،‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬البلديات‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تخصص‭ ‬لها‭ ‬مساحات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬استادات‭ ‬لتؤجر‭.‬





{ والامر‭ ‬ليس‭ ‬بدعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬فكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العالمية‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬بلديات‭ ‬المدن‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتعهد‭ ‬ببناء‭ ‬الملاعب‭ ‬وتؤجرها‭ ‬على‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية،‭ ‬وحين‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬ذلك‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬استثمارها‭ ‬لبناء‭ ‬سياحة‭ ‬رياضية‭ ‬نستقطب‭ ‬فيها‭ ‬بطولات‭ ‬ومعسكرات،‭ ‬وتكون‭ ‬ملاعبنا‭ ‬وفنادقنا‭ ‬وأسواقنا‭ ‬محطّات‭ ‬للفرق‭ ‬قبل‭ ‬انتقالها‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭.‬