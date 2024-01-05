الأسرة أساس الوطن.. واقع وشعار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الإخوة‭ ‬والأخوات‭.. ‬جريا‭ ‬على‭ ‬عادتنا‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬وطنية‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬نعلن‭ ‬اليوم‭ ‬إطلاق‭ ‬أجندة‭ ‬دبي‭ ‬الاجتماعية‭ ‬33‭.. ‬وهي‭ ‬خطتنا‭ ‬لمجتمع‭ ‬دبي‭ ‬للعشر‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭.. ‬شعارها‭ ‬‮«‬الأسرة‭ ‬أساس‭ ‬الوطن‮»‬‭.. ‬وميزانيتها‭ ‬208‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭.. ‬وهدفها‭ ‬أسرنا‭ ‬المواطنة‭ ‬في‭ ‬دبي‭.. ‬إسكاناً‭.. ‬ومستوى‭ ‬معيشةً‭.. ‬وهويةً‭ ‬وقيماً‭.. ‬وترابطاً‭ ‬اجتماعياً‭.. ‬ورعايةً‭ ‬صحية‭.. ‬وتطويراً‭ ‬لمهارات‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬أجيالنا‭ ‬القادمة‭.‬

هدفنا‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأسر‭ ‬المواطنة‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭.. ‬وتوفير‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭ ‬ذات‭ ‬أفضل‭ ‬معيشة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.. ‬وتوفير‭ ‬حماية‭ ‬مجتمعية‭ ‬لأجيالنا‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬غير‭ ‬السوية‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬استقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬وتماسكها‭.. ‬والأجندة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لها‭ ‬مستهدفات‭ ‬واضحة‭.. ‬وبرامج‭ ‬معتمدة‭.. ‬وميزانيات‭ ‬مخصصة‭.. ‬وسيتابعها‭ ‬أبنائي‭ ‬حمدان‭ ‬ومكتوم‭ ‬وأحمد‭ ‬وإخوانهم‭.. ‬وهم‭ ‬أحرص‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬أسرة‭ ‬دبي‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬نشأوا‭ ‬فيها‭ ‬وأحبوها‭.. ‬وتربطهم‭ ‬بها‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والمودة‭ ‬والدم‭.‬

الوطن‭ ‬ليس‭ ‬أرقاماً‭ ‬وبنياناً‭.. ‬الوطن‭ ‬أسر‭ ‬وإنسان‭.. ‬ورسالتي‭ ‬لجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬أن‭ ‬أولويتنا‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬هي‭ ‬الأسرة‭ ‬حماية‭ ‬وتمكيناً‭ ‬وتطويراً‭ ‬وتماسكاً‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يوفقنا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭. ‬

هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الحيوي‭ ‬المهم،‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬محتاجة‭ ‬إليه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬المواطنة‭ ‬التي‭ ‬غاب،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬ركز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬وأصحاب‭ ‬التنظير‭ ‬الأسري‭ ‬والمفاهيم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬والمدارس‭ ‬والوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬الركن‭ ‬الأساسي‭ ‬للتربية‭ ‬الأسرية‭ ‬والرعاية‭ ‬الأبوية‭.. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كثرت‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأسر‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬المتعددة،‭ ‬وأصبح‭ ‬هم‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬العيش‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬وأبنائه‭ ‬وليس‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬آخر،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬لديه‭ ‬متسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتربية‭ ‬والإرشاد‭ ‬والمتابعة،‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬الفقر،‭ ‬وضياع‭ ‬الأبناء،‭ ‬وتفكك‭ ‬الأسر،‭ ‬وهشاشة‭ ‬المجتمع،‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الفترات‭.

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ذات‭ ‬مرة‭ ‬قال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭: ‬‮«‬تعلمنا‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المشاريع‭ ‬المنجزة‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المؤشرات‭ ‬المحققة،‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬رضا‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬تذكرنا‭ ‬الأجيال‭ ‬ويذكرنا‭ ‬الوطن‭ ‬بالخير‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬كذلك‭: ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬يصلح‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وما‭ ‬نفعنا‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬سنة‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الأنفع‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬القادمة‭. ‬يفرض‭ ‬علينا‭ ‬الزمن‭ ‬تغيير‭ ‬الأدوات،‭ ‬وتجديد‭ ‬المؤسسات‭ ‬ومحاربة‭ ‬الركود،‭ ‬ويفرض‭ ‬علينا‭ ‬المستقبل‭ ‬تجديد‭ ‬الدماء،‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬لهياكلنا‭ ‬وثقافتنا‭ ‬وأفكارنا‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬تحويلات‭ ‬حقيقية‭ ‬لدبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬رسالة‭ ‬تنويرية،‭ ‬بحاجة‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭.. ‬فهل‭ ‬وصلت‭ ‬الرسالة‭..‬؟؟