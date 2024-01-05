طالب يقتل زميله ويصيب 5 وينتحر في مدرسة أمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬بيري‭ ‬الثانوية‭ ‬دان‭ ‬ماربرغر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجرحى‭ ‬الخمسة،‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أثناء‭ ‬عودة‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭. ‬وحددت‭ ‬السلطات‭ ‬هوية‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬بأنه‭ ‬ديلان‭ ‬بتلر،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الدافع‭ ‬المحتمل‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬بتلر‭ ‬كان‭ ‬بحوزته‭ ‬بندقية‭ ‬خرطوش‭ ‬ومسدس‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬صغير‭. ‬

وأكد‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬التحقيقات‭ ‬بالولاية‭ ‬ميتش‭ ‬مورتفيدت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬عثرت‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بدائية‭ ‬الصنع‭. ‬وأضاف‭ ‬مورتفيدت‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬دوافع‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬وأن‭ ‬السلطات‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنشورات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬إن‭ ‬المحققين‭ ‬الفيدراليين‭ ‬ومحققي‭ ‬الولاية‭ ‬يجرون‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬بتلر،‭ ‬ويحللون‭ ‬ملفات‭ ‬تعريفه‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬