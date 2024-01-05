Saturday, 06 January 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طالب يقتل زميله ويصيب 5 وينتحر في مدرسة أمريكية

1/5/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬طالب‭ ‬مسلح‭ ‬ببندقية‭ ‬خرطوش‭ ‬ومسدس‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬بولاية‭ ‬أيوا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬ثم‭ ‬انتحر‭. ‬وأدى‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬السادس‭ ‬وإصابة‭ ‬5‭ ‬آخرين،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية‭ ‬بالولاية‭ ‬إن‭ ‬المتهم،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬بيري،‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بعيار‭ ‬ناري‭ ‬أطلقه‭ ‬على‭ ‬نفسه‭.‬

وكان‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬بيري‭ ‬الثانوية‭ ‬دان‭ ‬ماربرغر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجرحى‭ ‬الخمسة،‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أثناء‭ ‬عودة‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭. ‬وحددت‭ ‬السلطات‭ ‬هوية‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬بأنه‭ ‬ديلان‭ ‬بتلر،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الدافع‭ ‬المحتمل‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬بتلر‭ ‬كان‭ ‬بحوزته‭ ‬بندقية‭ ‬خرطوش‭ ‬ومسدس‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬صغير‭. ‬

وأكد‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬التحقيقات‭ ‬بالولاية‭ ‬ميتش‭ ‬مورتفيدت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬عثرت‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بدائية‭ ‬الصنع‭. ‬وأضاف‭ ‬مورتفيدت‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬دوافع‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬وأن‭ ‬السلطات‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنشورات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬إن‭ ‬المحققين‭ ‬الفيدراليين‭ ‬ومحققي‭ ‬الولاية‭ ‬يجرون‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬بتلر،‭ ‬ويحللون‭ ‬ملفات‭ ‬تعريفه‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

MENAFN05012024000055011008ID1107689613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث