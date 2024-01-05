تعرف على الشركة الصينية التي أطاحت بـ((تيسلا)) من عرش السيارات الكهربائية

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- Akhbar Al Khaleej) أطاحت شركة «بي واي دي» الصينية بمنافستها الأمريكية «تيسلا» عن عرش أعلى مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال الربع الأخير من 2023، في مؤشر إلى دينامية الشركات المصنّعة الصينية في هذه السوق. ومع ذلك، فقد احتفظت «تيسلا» بموقع الصدارة في قائمة أكثر المبيعات على مدى العام برمّته.
وفيما يأتي ما يجب معرفته عن «بي واي دي»، التي رأت النور في الأصل لتكون شركة تصنيع بطاريات بسيطة، وأصبحت الآن لاعباً رئيسياً في صناعة سيارات المستقبل. تأسست شركة «بي واي دي» BYD (اختصار لعبارة « Build Your Dreams »، أي «ابنِ أحلامك» بالإنجليزية)، عام 1995 في مدينة شنتشن في جنوب الصين، حيث المقر الرئيسي للعديد من مجموعات التكنولوجيا (بينها هواوي وتنسنت). الشركة، التي كانت متخصصة في البداية في تصميم البطاريات وتصنيعها، نوّعت أنشطتها لتشمل السيارات منذ عام 2003. وقد تعاونت «بي واي دي» بشكل وثيق مع مدينة شنتشن، حيث جرى تحويل الحافلات العامة إلى كهربائية بالكامل في عام 2017، ما سرّع في خطوات الشركة في هذا المجال.
وقال المحلل تو لو من شركة «سينو أوتو إنسايتس» المتخصصة ومقرها بكين لوكالة فرانس برس، إن الصين «فكّرت في كهربة وسائل النقل العام قبل جميع الدول الأخرى». وأضاف: «لقد تمكنت بي واي دي من التعلم» من هذه التجربة. وتورّد العلامة التجارية حالياً البطاريات إلى الشركات المصنعة الرئيسية في العالم، بينها تيسلا وبي أم دبليو ومرسيدس وأودي. وفي العام الماضي، أصبحت «بي واي دي» أيضاً أول شركة مصنّعة في العالم تصل إلى الإنجاز الرمزي المتمثل في إنتاج 5 ملايين سيارة كهربائية.
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