تعرف على الشركة الصينية التي أطاحت بـ((تيسلا)) من عرش السيارات الكهربائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬معرفته‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بي‭ ‬واي‭ ‬دي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬لتكون‭ ‬شركة‭ ‬تصنيع‭ ‬بطاريات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬الآن‭ ‬لاعباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬سيارات‭ ‬المستقبل‭. ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬واي‭ ‬دي‮»‬‭ ‬ BYD ‭ (‬اختصار‭ ‬لعبارة‭ ‬‮«‬ Build ‭ ‬ Your ‭ ‬ Dreams ‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬ابنِ‭ ‬أحلامك‮»‬‭ ‬بالإنجليزية‭)‬،‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شنتشن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬التكنولوجيا‭ (‬بينها‭ ‬هواوي‭ ‬وتنسنت‭). ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬البطاريات‭ ‬وتصنيعها،‭ ‬نوّعت‭ ‬أنشطتها‭ ‬لتشمل‭ ‬السيارات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وقد‭ ‬تعاونت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬واي‭ ‬دي‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬شنتشن،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تحويل‭ ‬الحافلات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬كهربائية‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬ما‭ ‬سرّع‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬تو‭ ‬لو‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سينو‭ ‬أوتو‭ ‬إنسايتس‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬ومقرها‭ ‬بكين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬فكّرت‭ ‬في‭ ‬كهربة‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬بي‭ ‬واي‭ ‬دي‭ ‬من‭ ‬التعلم‮»‬‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭. ‬وتورّد‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬حالياً‭ ‬البطاريات‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بينها‭ ‬تيسلا‭ ‬وبي‭ ‬أم‭ ‬دبليو‭ ‬ومرسيدس‭ ‬وأودي‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬واي‭ ‬دي‮»‬‭ ‬أيضاً‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬مصنّعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرمزي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬سيارة‭ ‬كهربائية‭.‬