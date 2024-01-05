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((الكابتن ماجد)) يودع متابعيه هذا العام بعد 43 عاماً على إطلاقه

1/5/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬مؤلف‭ ‬سلسلة‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬اليابانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬الكابتن‭ ‬تسوباسا‮»‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الكابتن‭ ‬ماجد‮»‬،‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬43‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

وقد‭ ‬نُشرت‭ ‬قصة‭ ‬المانغا‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬يويتشي‭ ‬تاكاهاشي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬شونن‭ ‬جامب‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭ ‬اليابانية،‭ ‬وكان‭ ‬بطلها،‭ ‬موهبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشابة‭ ‬تسوباسا‭ ‬أوزورا،‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للاعبين‭ ‬استحالوا‭ ‬أساطير‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬زيدان‭ ‬وكيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وليونيل‭ ‬ميسي‭. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬المسلسل‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬جملة‭ ‬اقتباسات،‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬أو‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬ألهم‭ ‬تماثيل‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬فيه‭ ‬تاكاهاشي‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬لكن‭ ‬الرسام‭ ‬البالغ‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬أعلن،‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬الكابتن‭ ‬تسوباسا‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المسلسل‭ ‬سينتهي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬عازياً‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬وتطور‭ ‬صناعة‭ ‬المانغا‭.‬

وكتب‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬القراء‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يخيب‭ ‬ويحزن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬بقراءة‭ ‬الكابتن‭ ‬تسوباسا،‭ ‬ولكن‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتفهموا‭ ‬قراري‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬تاكاهاشي‭ ‬إن‭ ‬شخصياته‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭. ‬وعُرض‭ ‬مسلسل‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬وبيعت‭ ‬قصص‭ ‬المانغا‭ ‬هذه‭ ‬بنحو‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬نسخة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬مانغازينكان‭ ‬المتخصص‭. ‬

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