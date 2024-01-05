تتكرر بوتيرة متزايدة.. السرقة تنهك المحال في بريطانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عملية‭ ‬سرقة‭ ‬سجلتها‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة،‭ ‬لامرأة‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬وتغادر‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬ثمنها،‭ ‬وبعدها‭ ‬بيومين‭ ‬المرأة‭ ‬نفسها‭ ‬تسرق‭ ‬لحوما‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬جنيه‭.‬

أحداث‭ ‬تتكرر‭ ‬بوتيرة‭ ‬متزايدة‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بينما‭ ‬يقول‭ ‬أصحاب‭ ‬المتاجر‭ ‬إن‭ ‬هدف‭ ‬معظم‭ ‬السرقات‭ ‬هو‭ ‬اللحوم‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭.‬

لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬ليس‭ ‬مبررا‭ ‬للسرقة،‭ ‬حيث‭ ‬يوضح‭ ‬وزير‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطاني‭ ‬كريس‭ ‬فيليب،‭ ‬الأمر‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يوجد‭ ‬نظام‭ ‬إعانة‭ ‬اجتماعية‭ ‬كريمة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.. ‬فنحن‭ ‬ننفق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬زاد‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬المرشح‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أو‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬قريبا،‭ ‬فقد‭ ‬قمنا‭ ‬برفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬لأي‭ ‬نشاط‭ ‬إجرامي‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬سرقة‭ ‬المتاجر‮»‬‭.‬

وبلغة‭ ‬الأرقام،‭ ‬فقد‭ ‬تزايدت‭ ‬عمليات‭ ‬سرقة‭ ‬المتاجر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬بالمائة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬فيما‭ ‬تسجل‭ ‬قرابة‭ ‬الألف‭ ‬واقعة‭ ‬سرقة‭ ‬يوميا‭ ‬أمر‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬الشركات‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬المليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬السرقات‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية‭.‬

ويقول‭ ‬بائع‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه‭ ‬داميان‭ ‬وارنر‭: ‬‮«‬جاءت‭ ‬المرأة‭ ‬وسرقت‭ ‬3‭ ‬ثمرات‭ ‬من‭ ‬الخيار‭ ‬فقد‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭ ‬ما‭ ‬اضطرها‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬3‭ ‬ثمرات،‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬طلبتها‭ ‬مني‭ ‬لكنت‭ ‬أعطيتها‭ ‬لها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سرقتها‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬بالطبع‭ ‬مكافحة‭ ‬السرقات‭ ‬وخفض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬شديدة‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬الانتخابية‭ ‬المقبلة‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

ويطرح‭ ‬هذا‭ ‬تساؤلات‭ ‬عديدة‭ ‬حول‭ ‬توافر‭ ‬التمويل‭ ‬الكافي‭ ‬لتعزيز‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬السليمة‭ ‬والفعالة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬السرقات‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الشرطة‭ ‬لا‭ ‬تتعامل‭ ‬معها‭ ‬بالجدية‭ ‬المطلوبة‭.‬