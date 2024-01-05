رجل الأعمال الهندي غوتام أداني يستعيد لقب أكبر أثرياء آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وازدادت‭ ‬ثروة‭ ‬أداني‭ ‬بحوالي‭ ‬7‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لتبلغ‭ ‬97‭.‬6‭ ‬مليارا،‭ ‬متخطية‭ ‬ثروة‭ ‬الملياردير‭ ‬الهندي‭ ‬موكيش‭ ‬أمباني،‭ ‬بحسب‭ ‬مؤشر‭ ‬بلومبرغ‭. ‬

وبات‭ ‬الرجلان‭ ‬يحتلان‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬بلومبرغ‭ ‬لأكبر‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭. ‬

وخسرت‭ ‬مجموعته‭ ‬العائلية‭ ‬‮«‬أداني‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬الاستثمارات‭ ‬‮«‬هيندنبرغ‭ ‬ريسيرتش‮»‬،‭ ‬اتهمه‭ ‬بالقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬احتيال‭ ‬‮«‬فاضحة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬أداني‭ ‬زاد‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركات‭ ‬مجموعته‭ ‬بشكل‭ ‬زائف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضخ‭ ‬أموال‭ ‬عبر‭ ‬ملاذات‭ ‬ضريبية‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التلاعب‭ ‬الخطير‭ ‬بالأسهم‭ ‬وخطة‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬يعدّان‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬غش‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الشركات‮»‬‭. ‬

ونفى‭ ‬التكتل‭ ‬تلك‭ ‬الاتهامات‭ ‬مستنكرا‭ ‬هجوما‭ ‬‮«‬مغرضا‮»‬‭ ‬للمساس‭ ‬بسمعته‭. ‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬خسر‭ ‬أداني‭ ‬حوالي‭ ‬80‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬الخاصة،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2023‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬لكبار‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭ ‬خلف‭ ‬الأمريكي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬والفرنسي‭ ‬برنار‭ ‬أرنو‭ ‬وعائلته،‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬مؤسسة‭ ‬فوربس‭. ‬

ومع‭ ‬تراجع‭ ‬اهتمام‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بالفضيحة‭ ‬تمكن‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ ‬أداني‭ ‬وشركته‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬خسائرهما‭. ‬

وحققت‭ ‬أسهم‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬أداني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الهندية‭ ‬طلبا‭ ‬بتوسيع‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مزاعم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هيندرنبرغ‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬سلطات‭ ‬ضبط‭ ‬الأسواق‭ ‬كافية‭. ‬