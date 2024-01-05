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خريطة فلسطين برمز البطيخ.. ابنة نجم عالمي تشعل غضب الإسرائيليين

1/5/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشعلت‭ ‬فيوليت‭ ‬آفليك،‭ ‬ابنة‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬آفليك‭ ‬والممثلة‭ ‬الشهيرة‭ ‬جينيفر‭ ‬جارنر،‭ ‬غضباً‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ظهورها‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬‮«‬تي‭ ‬شيرت‮»‬‭ ‬يحمل‭ ‬خارطة‭ ‬فلسطين‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬تسوق‭ ‬مع‭ ‬والدتها،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬دعمها‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬العربية‭.‬نت‭.‬

وشوهدت‭ ‬الشابة‭ ‬وعمرها‭ (‬18‭ ‬عاماً‭) ‬مع‭ ‬والدتها‭ ‬جارنر‭ ‬أثناء‭ ‬زيارتهما‭ ‬متجر‭ ‬شانيل‭ ‬في‭ ‬بيفرلي‭ ‬هيلز،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بينما‭ ‬ارتدت‭ ‬فيوليت‭ ‬سترة‭ ‬سوداء‭ ‬من‭ ‬ماركة‭ ‬ Wear ‭ ‬ The ‭ ‬ Peace ‭ ‬تحمل‭ ‬خارطة‭ ‬فلسطين‭ ‬بألوان‭ ‬البطيخ‭.‬

واكتسبت‭ ‬رمزية‭ ‬البطيخ‭ ‬وهي‭ ‬الفاكهة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ألوان‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسط‭ ‬تواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لشركة‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬السترة‭ ‬وكلفتها‭ ‬38‭ ‬دولاراً‭ ‬فإن‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬بيعها‭ ‬تذهب‭ ‬لمساعدة‭ ‬غزة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أثار‭ ‬ارتداء‭ ‬فيوليت‭ ‬للسترة‭ ‬استياء‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬حيث‭ ‬علقت‭ ‬صفحة‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‮»‬،‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرمز‭ ‬الذي‭ ‬حملته‭ ‬السترة‭ ‬يمحو‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬

وحصدت‭ ‬التغريدة‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬تعليق‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬لموقف‭ ‬الشابة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وآخر‭ ‬معارض‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬لبن‭ ‬آفليك‭ ‬وغارنر‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تظل‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأضواء،‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬حضور‭ ‬لها‭ ‬لفت‭ ‬الأنظار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬مايكل‭ ‬روبين‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬الذي‭ ‬حضرته‭ ‬مع‭ ‬والدها‭ ‬وزوجة‭ ‬أبيها‭ ‬جنيفر‭ ‬لوبيز‭.‬

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