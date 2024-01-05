خريطة فلسطين برمز البطيخ.. ابنة نجم عالمي تشعل غضب الإسرائيليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشعلت فيوليت آفليك، ابنة النجم الأمريكي بن آفليك والممثلة الشهيرة جينيفر جارنر، غضباً في الأوساط الإسرائيلية، وذلك بسبب ظهورها وهي ترتدي «تي شيرت» يحمل خارطة فلسطين خلال رحلة تسوق مع والدتها، في إشارة إلى دعمها للفلسطينيين، كما ذكرت العربية.نت.
وشوهدت الشابة وعمرها (18 عاماً) مع والدتها جارنر أثناء زيارتهما متجر شانيل في بيفرلي هيلز، يوم الثلاثاء، بينما ارتدت فيوليت سترة سوداء من ماركة Wear The Peace تحمل خارطة فلسطين بألوان البطيخ.
واكتسبت رمزية البطيخ وهي الفاكهة التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني، شهرة عالمية في الآونة الأخيرة، وسط تواصل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة الملابس التي تنتج السترة وكلفتها 38 دولاراً فإن 100 % من أرباح بيعها تذهب لمساعدة غزة.
في المقابل، أثار ارتداء فيوليت للسترة استياء الإسرائيليين، حيث علقت صفحة «أوقفوا معاداة السامية»، بالقول إن «الرمز الذي حملته السترة يمحو دولة إسرائيل بأكملها».
وحصدت التغريدة حوالي 7 ملايين مشاهدة، وأكثر من 6 آلاف تعليق بين مؤيد لموقف الشابة الأمريكية، وآخر معارض.
يشار إلى أن الابنة الكبرى لبن آفليك وغارنر غالباً ما تظل بعيدة عن الأضواء، كان آخر حضور لها لفت الأنظار العام الماضي في حفل مايكل روبين في الرابع من يوليو، الذي حضرته مع والدها وزوجة أبيها جنيفر لوبيز.
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