وفد اتحاد الطاولة يشارك في عمومية الاتحاد العربي وغرب آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غادر وفد الاتحاد البحريني لكرة الطاولة برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة إلى قطر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة الطاولة واجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا.
ويضم الوفد علي المادح نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، والسيد جعفر هادي المحفوظ أمين السر العام بالاتحاد.
وستشارك الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة في اجتماع عمومية الاتحاد العربي بصفتها نائبا لرئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، إضافة إلى أن علي المادح هو عضوا بمجلس إدارة اتحاد غرب آسيا.
وسيمثل اتحاد الطاولة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، علي المادح والسيد جعفر هادي، فيما سيشارك السيد جعفر هادي في الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا. وستشهد الجمعية العمومية للاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا مناقشة العديد من المواضيع المدرجة حول كرة الطاولة والبطولات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.
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