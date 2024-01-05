وفد اتحاد الطاولة يشارك في عمومية الاتحاد العربي وغرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬والسيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬المحفوظ‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بالاتحاد‭.‬

وستشارك‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عمومية‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬بصفتها‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬هو‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

وسيمثل‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬والسيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي،‭ ‬فيما‭ ‬سيشارك‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لاتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭. ‬وستشهد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬واتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬حول‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬