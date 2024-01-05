العجمي يتوج بطلا لكأس العلا للصقور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬فوز‭ ‬العجمي‭ ‬امتدادا‭ ‬للإنجازات‭ ‬المتوالية‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬صقارو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬تمكن‭ ‬الصقار‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬شاهين‭ ‬فرخ‭ ‬وقرناس‭ ‬للمحترفين‭ ‬الدوليين‭.‬

وتأتي‭ ‬فعاليات‭ ‬كأس‭ ‬العلا‭ ‬للصقور‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬لمحافظة‭ ‬العلا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الصقور‭ ‬السعودي‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬كأس‭ ‬العلا‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الصقارين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬خاضوا‭ ‬أشواطا‭ ‬نهائية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬بمثابة‭ ‬أشواط‭ ‬تأهيلية‭.‬

ويُعد‭ ‬كأس‭ ‬العلا‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مسابقات‭ ‬الصقور‭ ‬بجوائز‭ ‬مالية‭ ‬تبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭.‬