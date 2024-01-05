العجمي يتوج بطلا لكأس العلا للصقور

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- Akhbar Al Khaleej) توج الصقار البحريني محمد سعد العجمي عبر صقره «طافش» بشوط حر فرخ وقرناس للملاك الدوليين بعد إحرازه المركز الأول. وتوالت إنجازات الصقارين البحرينيين في البطولات الخارجية بعد تسجيل نتائج لافتة في كأس العلا للصقور الذي اختتم الخميس بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويأتي فوز العجمي امتدادا للإنجازات المتوالية التي يحققها صقارو مملكة البحرين في البطولات الخليجية.
وفي ذات المسابقة التي تقام للمرة الأولى، تمكن الصقار البحريني أحمد عبدالوهاب الهاجري من تحقيق المراكز الثاني والثالث والرابع تواليا في شوط شاهين فرخ وقرناس للمحترفين الدوليين.
وتأتي فعاليات كأس العلا للصقور بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع نادي الصقور السعودي.
وبلغ عدد المشاركين في أشواط كأس العلا 2000 من نخبة الصقارين في المنطقة، حيث خاضوا أشواطا نهائية بناء على نتائج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي اعتبرت بمثابة أشواط تأهيلية.
ويُعد كأس العلا الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور بجوائز مالية تبلغ مجموعها 60 مليون ريال سعودي.
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