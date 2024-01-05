لوب يمنح فريق البحرين ريد إكستريم بداية جيدة في رالي داكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويسعى‭ ‬لوب،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭.‬

وتعتبر‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬التقليدية‭ ‬بمثابة‭ ‬بداية‭ ‬للمراحل‭ ‬الصحراوية‭ ‬الأطول‭ ‬بكثير‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسبوعين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬دروب‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬حوالي‭ ‬8000‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وتمر‭ ‬عبر‭ ‬طرق‭ ‬صخرية‭ ‬ورملية‭ ‬وأخاديد‭ ‬محيطة‭ ‬بالعلا‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬اختبار‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭ ‬والملاحة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬احتسابه‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬فقد‭ ‬سُمح‭ ‬للوب‭ ‬والمتسابقين‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬باختيار‭ ‬مواقع‭ ‬البداية‭ ‬ليوم‭ ‬غد،‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬الرالي‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬بمرحلة‭ ‬خاصة‭ ‬بطول‭ ‬414‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬العلا‭ ‬إلى‭ ‬الحناكية‭.‬

وأنهى‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والفائز‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بلقب‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سيارات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬بعد‭ ‬ارتكاب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الملاحة‭.‬