لوب يمنح فريق البحرين ريد إكستريم بداية جيدة في رالي داكار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) منح سيباستيان لوب فريق البحرين ريد إكستريم بداية قوية في رالي داكار اليوم مع انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لهذا العام في المملكة العربية السعودية، واستهلت بمرحلة تمهيدية مسافتها 27 كم. ويشارك لوب في الرالي بمساعدة ملاحه فابيان لوركين على متن سيارة بي آر إكس برودرايف هانتر، وسجل لوب ثالث أسرع زمن اليوم، حيث حقق السويدي ماتياس إيكستروم بسيارة أودي سرعة مبكرة أمام سيارة تويوتا بقيادة الأمريكي سيث كوينتيرو.
ويسعى لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، إلى تحقيق فوزه الأول في رالي داكار مع فريق البحرين ريد إكستريم، بعد أن حقق رقماً قياسياً في ستة انتصارات متتالية في السعودية قبل 12 شهراً في طريقه إلى المركز الثاني على التوالي في رالي داكار.
وتعتبر المرحلة التمهيدية التقليدية بمثابة بداية للمراحل الصحراوية الأطول بكثير والتي تقام على مدى الأسبوعين المقبلين على دروب يبلغ طولها حوالي 8000 كيلومتر، وتمر عبر طرق صخرية ورملية وأخاديد محيطة بالعلا حيث يتم اختبار مهارات القيادة والملاحة.
وفي حين أن توقيت هذه المرحلة التمهيدية لن يتم احتسابه في الترتيب العام، فقد سُمح للوب والمتسابقين العشرة الأوائل في وقت لاحق باختيار مواقع البداية ليوم غد، عندما يبدأ الرالي بشكل جدي بمرحلة خاصة بطول 414 كم من العلا إلى الحناكية.
وأنهى حامل اللقب والفائز خمس مرات بلقب رالي داكار القطري ناصر العطية، الذي قاد واحدة من خمس سيارات أخرى من طراز برودرايف هانتر في هذا الحدث، المرحلة في المركز 12 بعد ارتكاب خطأ في الملاحة.
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