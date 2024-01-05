شارك مع أنجال سموه في سباق القدرة للأنجالناصر بن حمد: الأنجال نواة مستقبل القدرة البحرينية

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- Akhbar Al Khaleej) شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، قائد فريق فيكتوريوس، مع أنجال سموه الكرام في سباق الأنجال للقدرة في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، في قرية البحرين الدولية للقدرة.
وحرص سموه، على توجيه الأنجال، سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، أثناء مراحل السباق الذي أقيم لمسافة 60 كم في قرية البحرين الدولية للقدرة، حيث تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص سموه على عكس خبراته للأنجال لمواصلة التقدم والنمو في عالم رياضة القدرة.
وبهذه المناسبة، أكد سموه، أن سباقات الأنجال للقدرة خطة حكيمة وهدف رئيسي في تأهيل الفرسان الناشئين وزرع حب هذه الرياضة العريقة في نفوسهم، حيث أن هذه الفئة يعتبرون نواة مستقبل القدرة البحرينية التي تمضي قدما نحو المزيد من الازدهار وحققت العديد من المكاسب في الفترة الماضية انعكست على المشاركات الخارجية للفريق الملكي.
وأشار سموه، إلى أن سباقات الأنجال لها أهمية في كسب المزيد من المهارات والخبرات لهذه الفئة الذين سيكونوا قادرين أن يحملوا لواء القدرة البحرينية في المستقبل، مشددا سموه على حرصه الدائم بدعم الأنجال لتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات خصوصا أن هذه الفئة الناشئة تحتاج إلى التوجيه والدعم.
وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتكريم أنجال سموه الكرام بمناسبة إنهاء السباق بنجاح، حيث توج سموه، سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وتكريم خاص إلى سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة.
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