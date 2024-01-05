شارك مع أنجال سموه في سباق القدرة للأنجالناصر بن حمد: الأنجال نواة مستقبل القدرة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحرص‭ ‬سموه،‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الأنجال،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬شيمة‭ ‬بنت‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أثناء‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لمسافة‭ ‬60‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬خبراته‭ ‬للأنجال‭ ‬لمواصلة‭ ‬التقدم‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سموه،‭ ‬أن‭ ‬سباقات‭ ‬الأنجال‭ ‬للقدرة‭ ‬خطة‭ ‬حكيمة‭ ‬وهدف‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الفرسان‭ ‬الناشئين‭ ‬وزرع‭ ‬حب‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬نفوسهم،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬يعتبرون‭ ‬نواة‭ ‬مستقبل‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬وحققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭.‬

وأشار‭ ‬سموه،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سباقات‭ ‬الأنجال‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬الذين‭ ‬سيكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬أن‭ ‬يحملوا‭ ‬لواء‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشددا‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬بدعم‭ ‬الأنجال‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الناشئة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭.‬

وقام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بتكريم‭ ‬أنجال‭ ‬سموه‭ ‬الكرام‭ ‬بمناسبة‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬سموه،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬شيمة‭ ‬بنت‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتكريم‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬