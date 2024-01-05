حبس آسيوي سنة روَّج 500 ريال مزورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حبس آسيوي (23 سنة) سنة بعد إدانته بترويج 500 ريال سعودي مزورة بعد أن حاول شراء بضائع لم تتجاوز قيمتها 10 دنانير. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الجهات المعنية بلاغا من عامل سوبرماركت يفيد أن المتهم حضر إليه منذ فترة وقام بشراء أرز بقيمة 3 دنانير ونصف وسلمه 500 ريال سعودي، إلا أنه اكتشف أن العملة مزورة، وحينها ظهر الارتياب على المتهم وحاول الهرب من المحل، سقطت منه فردتا نعاله التي كان يرتديها بسبب خوفه.
فيما ورد بلاغ آخر من عامل بمحل تجاري، أفاد أيضا أن المتهم حضر له وقام بشراء مواد بقيمة 6 دنانير وسلمه 500 ريال سعودي، وقام العامل بإرجاع 44 دينارا بحرينيا له ولم يتأكد من العملة التي تسلمها، وفي يوم ذاته، وبعد أن تأكد من العملة واتضحت أنها مزيفة قام بإتلافها ورميها. إلا أن المتهم عاد مجددا إليه بعد أسبوع وبهدف الشراء ظنا أن حيلته مرت على البائع، مقدما عملة مزورة أيضا فطلب منه البائع الانتظار فشك المتهم في الأمر وشرع بالهروب، إلا أن البائع تمكن من حجزه لحين تسليمه للشرطة حيث دلت التحريات الأمنية أن المتهم اعتاد على توزيع العملات المزيفة.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2023 أدخل بنفسه للبلاد عملة مزيفة، وهي الأوراق المالية المزيفة محل الواقعة، وقام بترويجها بأن دفعها للتداول في محلين تجاريين.
MENAFN05012024000055011008ID1107689602
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.