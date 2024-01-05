حبس آسيوي سنة روَّج 500 ريال مزورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فيما‭ ‬ورد‭ ‬بلاغ‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬بمحل‭ ‬تجاري،‭ ‬أفاد‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬حضر‭ ‬له‭ ‬وقام‭ ‬بشراء‭ ‬مواد‭ ‬بقيمة‭ ‬6‭ ‬دنانير‭ ‬وسلمه‭ ‬500‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬وقام‭ ‬العامل‭ ‬بإرجاع‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬له‭ ‬ولم‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬التي‭ ‬تسلمها،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬ذاته،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬واتضحت‭ ‬أنها‭ ‬مزيفة‭ ‬قام‭ ‬بإتلافها‭ ‬ورميها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬عاد‭ ‬مجددا‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬وبهدف‭ ‬الشراء‭ ‬ظنا‭ ‬أن‭ ‬حيلته‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬البائع،‭ ‬مقدما‭ ‬عملة‭ ‬مزورة‭ ‬أيضا‭ ‬فطلب‭ ‬منه‭ ‬البائع‭ ‬الانتظار‭ ‬فشك‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬وشرع‭ ‬بالهروب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البائع‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حجزه‭ ‬لحين‭ ‬تسليمه‭ ‬للشرطة‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬العملات‭ ‬المزيفة‭.‬

حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أدخل‭ ‬بنفسه‭ ‬للبلاد‭ ‬عملة‭ ‬مزيفة،‭ ‬وهي‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المزيفة‭ ‬محل‭ ‬الواقعة،‭ ‬وقام‭ ‬بترويجها‭ ‬بأن‭ ‬دفعها‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬محلين‭ ‬تجاريين‭.‬