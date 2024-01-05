6 أشهر بدلا من سنة لمخلص استخدم بطاقة هوية أحد زبائنه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة الحبس لمخلص معاملات بجعلها 6 أشهر بدلا من سنة، وذلك بعد إدانته باستغلال بطاقة شخصية لأحد عملائه في دخول مستشفى والانتفاع بها في عدة أماكن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان قد عزم في وقت يسبق تاريخ الواقعة على افتتاح مطعم بمنطقة العدلية، واتفق مع المتهم على أن يتولى له تخليص جميع المعاملات اللازمة لافتتاحه، وسلمه تبعًا لذلك بطاقة هويته الذكية لاستخدامها في إنهاء الإجراءات. وكان المجني عليه قد شهد في تحقيقات النيابة العامة أنه في وقت سابق على تاريخ الواقعة عزمه بمطعم في منطقة العدلية وتم الاتفاق بينه وبين المتهم على تخليص جميع المعاملات وإنهاء إجراءات السجل التجاري، وتبعًا لذلك سلمه بطاقة هويته الذكية لإنهاء تلك الإجراءات، إلا أنه اكتشف فيما بعد أن المتهم قام بانتحال شخصيته والتعريف عن نفسه باسمه، كما استخدم البطاقة دون علمه في عدة أماكن منها المرفأ المالي وبعض المحال التجارية، كذلك استخدم البطاقة مرتين في دخول مستشفى طبي خاص لإجراء الكشوف الطبية وتلقي العلاج. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه في غضون عام 2023 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه بغير وجه حق، بأن قام بتسليمها لمستشفى خاص والانتفاع من خلالها بتلقي العلاج من المستشفى.
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