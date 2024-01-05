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6 أشهر بدلا من سنة لمخلص استخدم بطاقة هوية أحد زبائنه

1/5/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬لمخلص‭ ‬معاملات‭ ‬بجعلها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬باستغلال‭ ‬بطاقة‭ ‬شخصية‭ ‬لأحد‭ ‬عملائه‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬مستشفى‭ ‬والانتفاع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أماكن‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عزم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يسبق‭ ‬تاريخ‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬مطعم‭ ‬بمنطقة‭ ‬العدلية،‭ ‬واتفق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬له‭ ‬تخليص‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬اللازمة‭ ‬لافتتاحه،‭ ‬وسلمه‭ ‬تبعًا‭ ‬لذلك‭ ‬بطاقة‭ ‬هويته‭ ‬الذكية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭. ‬وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬الواقعة‭ ‬عزمه‭ ‬بمطعم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العدلية‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬تخليص‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬وإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬وتبعًا‭ ‬لذلك‭ ‬سلمه‭ ‬بطاقة‭ ‬هويته‭ ‬الذكية‭ ‬لإنهاء‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬اكتشف‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بانتحال‭ ‬شخصيته‭ ‬والتعريف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسمه،‭ ‬كما‭ ‬استخدم‭ ‬البطاقة‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أماكن‭ ‬منها‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬وبعض‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬كذلك‭ ‬استخدم‭ ‬البطاقة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬مستشفى‭ ‬طبي‭ ‬خاص‭ ‬لإجراء‭ ‬الكشوف‭ ‬الطبية‭ ‬وتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬وجهت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬استعمل‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬صحيحة‭ ‬باسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتسليمها‭ ‬لمستشفى‭ ‬خاص‭ ‬والانتفاع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭.‬

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