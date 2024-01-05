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آلاف الـمتظاهــرين فـي وســط عمــان يطالبون بوقف محرقة غزة

1/5/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الأردنيين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭ ‬منددين‭ ‬بمحرقة‭ ‬غزة،‭ ‬ومطالبين‭ ‬العالم‭ ‬بوقف‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬انطلقت‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكبير‭ ‬وسط‭ ‬عمان،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ومصدر‭ ‬أمني‭. ‬

وحمل‭ ‬متظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬محرقة‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬و«أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعلام‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭. ‬

وأطلق‭ ‬متظاهرون‭ ‬هتافات‭ ‬مؤيدة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬ودعما‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬خيار‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرقوا‭ ‬علم‭ ‬إسرائيل‭.‬

وشوهد‭ ‬البعض‭ ‬يحملون‭ ‬صورا‭ ‬لصالح‭ ‬العاروري،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭. ‬وارتفعت‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬يا‭ ‬عاروري‭ ‬ارتاح‭ ‬ارتاح،‭ ‬إحنا‭ ‬نواصل‭ ‬الكفاح‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إربد‭ (‬شمال‭ ‬عمان‭) ‬والكرك‭ ‬ومعان‭ ‬والعقبة‭ (‬جنوب‭).‬

ويشهد‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بانتظام‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬طالب‭ ‬بعضها‭ ‬بإغلاق‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬الموقعة‭ ‬معها‭ ‬عام‭ ‬1994‭.‬

واستدعت‭ ‬عمّان‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬أبلغت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭.‬

ويطالب‭ ‬الأردن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضمان‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭.‬

ونفذ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأردني‭ ‬سبع‭ ‬عمليات‭ ‬إنزال‭ ‬جوي‭ ‬للمساعدات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬أرسلت‭ ‬المملكة‭ ‬25‭ ‬طائرة‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.‬

وأدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬22600‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭.‬

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