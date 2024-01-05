آلاف الـمتظاهــرين فـي وســط عمــان يطالبون بوقف محرقة غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عمان - (أ ف ب): شارك آلاف الأردنيين أمس في تظاهرة في وسط عمان منددين بمحرقة غزة، ومطالبين العالم بوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة.
وشارك نحو أربعة آلاف شخص في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، على ما أفاد مراسلو فرانس برس ومصدر أمني.
وحمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها «أوقفوا محرقة غزة» و«أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة»، و«أغيثوا غزة»، بالإضافة إلى أعلام أردنية وفلسطينية.
وأطلق متظاهرون هتافات مؤيدة لحركة حماس ودعما لـ «خيار المقاومة»، بينما أحرقوا علم إسرائيل.
وشوهد البعض يحملون صورا لصالح العاروري، القيادي في حماس الذي اغتيل في ضربة إسرائيلية في لبنان قبل أيام. وارتفعت هتافات «يا عاروري ارتاح ارتاح، إحنا نواصل الكفاح».
كما شارك المئات في تظاهرات مماثلة في كل من إربد (شمال عمان) والكرك ومعان والعقبة (جنوب).
ويشهد الأردن منذ السابع من أكتوبر بانتظام تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل في عمان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة معها عام 1994.
واستدعت عمّان مطلع نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.
ونفذ سلاح الجو الأردني سبع عمليات إنزال جوي للمساعدات في غزة، كما أرسلت المملكة 25 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية الى القطاع المحاصر.
وأدى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى استشهاد 22600 غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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