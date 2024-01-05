قائد قوات الدعم السريع في السودان يزور بريتوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وزار‭ ‬دقلو‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬كينيا‭ ‬وأوغندا‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وجيبوتي‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جولاته‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭. ‬ويقوم‭ ‬دقلو‭ ‬بهذه‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تكثف‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬وبين‭ ‬أعضائها‭ ‬كينيا‭ ‬وأوغندا‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وجيبوتي،‭ ‬جهودها‭ ‬لحمل‭ ‬دقلو‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭. ‬

وأكدت‭ ‬رئاسة‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّه‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬دقلو‭: ‬‮«‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬رامابوزا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬للحوار‭ ‬الوشيك‭ ‬بين‭ ‬الجنرال‭ ‬دقلو‭ ‬والجنرال‭ ‬البرهان‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬و«وقف‭ ‬دائم‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يلتق‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ابريل‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أيّ‭ ‬منهما‭ ‬مستعداً‭ ‬لتقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬أياً‭ ‬منهما‭ ‬لم‭ ‬يحقّق‭ ‬تقدما‭ ‬حاسما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬

وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وفق‭ ‬تقدير‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أكليد‮»‬‭ ‬يعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أنه‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وفي‭ ‬محطاته‭ ‬المختلفة‭ ‬ضاعف‭ ‬الجنرال‭ ‬دقلو‭ ‬إشارات‭ ‬الانفتاح،‭ ‬مكرراً‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬مفاوضات‮»‬‭ ‬و«وضع‭ ‬حد‭ ‬بسرعة‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تفض‭ ‬محاولات‭ ‬وساطة‭ ‬سابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬وجيزة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬احترامها‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬زعيم‭ ‬أجنبي‭ ‬ينخرط‭ ‬في‭ ‬حوار‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ممثّلين‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬أو‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتكلم‭ ‬بلغة‭ ‬‮«‬واضحة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يبعثوا‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‭ ‬مفادها‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حلّ‭ ‬عسكري‭ ‬مقبول‭ ‬للصراع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وأنّنا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬يعودان‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬وأنّنا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬وقفاً‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يتمّ‭ ‬احترامه‭ ‬حقاً‮»‬‭. ‬

وتوسّع‭ ‬النزاع‭ ‬مؤخراً‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ (‬وسط‭ ‬شرق‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بمنأى‭ ‬منه‭ ‬ولجأ‭ ‬إليها‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬