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أوكرانيا لا تؤكد الاتهام الأمريكي لروسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية

1/5/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬استهداف‭ ‬روسيا‭ ‬لأراضيها‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬زودتها‭ ‬بها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬واشنطن‭ ‬لبيونج‭ ‬يانج‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬لموسكو‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬سلمت‭ ‬روسيا‭ ‬صواريخ‭ ‬استُخدمت‭ ‬خلال‭ ‬هجمات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«تصعيد‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تترتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬عواقب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬تفيد‭ ‬معلوماتنا‭ ‬إن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬زودت‭ ‬روسيا‭ ‬أخيرا‭ ‬منظومات‭ ‬لإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عدة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬يوري‭ ‬إغنات‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬الى‭ ‬الآن،‭ ‬لا‭ ‬معلومات‭ ‬لدينا‭ ‬بأنه‭ ‬تمّ‭ ‬استخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬مماثلة‭. ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أدلت‭ ‬ببيان‭ ‬بهذا‭ ‬المعنى‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لذا‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬درس‭ ‬الحطام،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ (‬الاستخدام‭) ‬واقعا‭... ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأتى‭ ‬الموقف‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬دعا‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬منصات‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬استعدادا‭ ‬لـ‮«‬مواجهة‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭. ‬

وسبق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬اتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‭ ‬بتعزيز‭ ‬تعاونهما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهما،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والتسليحي‭. ‬وقال‭ ‬كيربي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬روسيا‭ ‬لصواريخ‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬موافقة‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬حضّ‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التأخير‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬لقصف‭ ‬كثيف‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬والإدارة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بشكل‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬ميزانية‭ ‬إضافية‭ ‬لدعم‭ ‬كييف‭. ‬وقال‭ ‬كيربي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬أطلقت‭ ‬صاروخا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وأنه‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬بمنطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عدة‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭. ‬وأكد‭ ‬كيربي‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاءها‭ ‬سيرفعون‭ ‬المسألة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لأن‭ ‬تسليم‭ ‬الصواريخ‭ ‬يمثل‭ ‬انتهاكا‭ ‬للعقوبات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬سلّمت‭ ‬موسكو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬حاوية‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬والذخائر‭. ‬وقال‭ ‬كيربي‭ ‬إنه‭ ‬مقابل‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬هذه،‭ ‬تسعى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬و«تقنيات‭ ‬متطورة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬قدرت‭ ‬سيول‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬زودت‭ ‬روسيا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬قذيفة‭ ‬مدفعية،‭ ‬وتلقت‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬استشارة‭ ‬فنية‭ ‬لأقمارها‭ ‬الاصطناعية‭.‬

وقال‭ ‬تشوي‭ ‬جي‭ ‬إيل،‭ ‬أستاذ‭ ‬الدراسات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سانغجي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسيلة‭ ‬تعبر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬عن‭ ‬استيائها‮»‬‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬سيول‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهي‭ ‬مصدِّر‭ ‬رئيسي‭ ‬للأسلحة،‭ ‬‮«‬ساعدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفقة‭ ‬أسلحة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭) ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬شحناتها‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬كييف‮»‬‭.
‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬حفَّز‭ ‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‮»‬‭.‬

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