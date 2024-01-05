البحرين تدين التصريحات المتطرفة لوزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬وشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬بحصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬