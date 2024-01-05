البحرين تدين التصريحات المتطرفة لوزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للتصريحات العنصرية المتطرفة لوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه، باعتبارها مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنها تقويض عملية السلام، وإشاعة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، باعتبارها ركيزة أساسية للتعايش السلمي وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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