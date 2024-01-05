وزيرة التنمية المستدامة: ماضون في مراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الأخرى‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬هدف‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬واجتماعي‭ ‬مستدام‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي‭ ‬بشأن‭ ‬جهود‭ ‬وخطط‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعن‭ ‬محور‭ ‬مردود‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬أطلقها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008،‭ ‬تجسد‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬يتسم‭ ‬بالتنافسية‭ ‬والعدالة،‭ ‬ومكنت‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬البلدان‭ ‬المستدامة‭ ‬والتي‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭.‬

وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تنفيذا‭ ‬لدعوة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مبادراتها‭ ‬وأهدافها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬مبادرات‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬لجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتوفير‭ ‬الظروف‭ ‬التجارية‭ ‬المثلى،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬6‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تستهدف‭ ‬قطاعات‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭.‬1 % ،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬بلغ‭ ‬4‭.‬9 % ‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مدفوعًا‭ ‬بنمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬2 % ،‭ ‬وهو‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬0 % ‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مدعوما‭ ‬بنمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬0 % ‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬محور‭ ‬جهود‭ ‬وخطط‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬فأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬أول‭ ‬وزارة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬الشاملة‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬عكفت‭ ‬منذ‭ ‬تشكيلها‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬الاستعراض‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الثاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتقديمه‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬وأثناء‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬الاستعراض‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الثاني‭ ‬تضمن‭ ‬ملخصا‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لكل‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الـ17،‭ ‬والمبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبنّيها‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬ودمج‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وجهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬