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الفرد أكثر تأثيرا من التكنولوجيادراسة محلية حديثة: تأثير إيجابي للعمل الافتراضي على الإنتاجية

1/5/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الباحث‭ ‬ورائد‭ ‬الأعمال‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬ضمن‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬العوامل‭ ‬المختلفة‭ ‬وتحدياتها‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬الباحث‭ ‬مؤخرا‭ ‬لرسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬عوامل‭ ‬التوظيف‭ ‬الافتراضي‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬العامل‭ ‬الفردي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لديه‭ ‬أقل‭ ‬تأثير‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬من‭ ‬المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬التكنولوجي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حاسمة‭ ‬للإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأثيره‭ ‬العام‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬حول‭ ‬النتائج‭ ‬الدقيقة‭ ‬أو‭ ‬الاقتراحات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭.‬

ويسعى‭ ‬الباحث‭ ‬الأنصاري‭ ‬الذي‭ ‬تخرج‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بدرجة‭ ‬الامتياز‭ ‬في‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬تأثير‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬إذ‭ ‬أسهمت‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬تأثير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬التوظيف‭ ‬الافتراضي‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬محتملة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬تحديات‭ ‬تقنية‭ ‬مثل‭ ‬ضعف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتحديات‭ ‬ثقافية‭ ‬واجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬وصعوبة‭ ‬إدارة‭ ‬الفرق‭ ‬العاملة‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬تقدم‭ ‬الدراسة‭ ‬بعض‭ ‬الاقتراحات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوظيف‭ ‬الافتراضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الاقتراحات‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للعمل‭ ‬الافتراضي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬العاملة‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭.‬

وتكمن‭ ‬الأهمية‭ ‬النظرية‭ ‬لهذا‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي،‭ ‬وسد‭ ‬الثغرات‭ ‬المعرفية‭ ‬وتحديد‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الافتراضية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬ويعمل‭ ‬كمرجع‭ ‬للباحثين‭ ‬المستقبليين‭.‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية،‭ ‬تقدم‭ ‬الدراسة‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬وإجراءات‭ ‬تعزز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬المدعومة‭ ‬وتعزز‭ ‬الإنتاجية‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬توجيهات‭ ‬لصناع‭ ‬القرار،‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنظيمات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الافتراضي‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يلهم‭ ‬البحث‭ ‬الباحثين‭ ‬المستقبليين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬وتوسيع‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬الافتراضي‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وبين‭ ‬الباحث‭ ‬طلال‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬يؤثر‭ ‬ايجابياً‭ ‬على‭ ‬اظهار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الأكاديمية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬البحث‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬اكاديمية‭ ‬مرموقة‭ ‬لتتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والباحثين‭ ‬من‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭.‬

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