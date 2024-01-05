الفرد أكثر تأثيرا من التكنولوجيادراسة محلية حديثة: تأثير إيجابي للعمل الافتراضي على الإنتاجية

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- Akhbar Al Khaleej) كشف الباحث ورائد الأعمال طلال محمد الأنصاري ضمن دراسة حديثة أن العمل الافتراضي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الإنتاجية في مملكة البحرين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بحاجة إلى التفكير في العوامل المختلفة وتحدياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الإنتاجية.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث مؤخرا لرسالة الماجستير أن جميع عوامل التوظيف الافتراضي لها تأثير على الإنتاجية في مملكة البحرين، إذ إن العامل الفردي هو الأكثر تأثيرًا على الإنتاجية، في حين أن العامل التكنولوجي لديه أقل تأثير.
وأضافت الدراسة: «من المثير للاهتمام أن العامل التكنولوجي يحتوي على بعض العناصر التي تعتبر حاسمة للإنتاجية في مملكة البحرين، على الرغم من تأثيره العام الأقل». جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة في هذا المجال لم تقدم تفاصيل إضافية حول النتائج الدقيقة أو الاقتراحات المقدمة في الدراسة.
ويسعى الباحث الأنصاري الذي تخرج مؤخراً في جامعة البحرين بدرجة الامتياز في الماجستير في إدارة الأعمال من خلال الدراسة إلى بيان تأثير العمل الافتراضي على الإنتاجية في مملكة البحرين؛ إذ أسهمت الدراسة في تقييم تأثير العديد من عوامل التوظيف الافتراضي على الإنتاجية.
وأشارت الدراسة إلى وجود تحديات محتملة لتنفيذ العمل الافتراضي في مملكة البحرين، وتشمل تحديات تقنية مثل ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديات ثقافية واجتماعية مثل عدم الثقة في العمل الافتراضي وصعوبة إدارة الفرق العاملة عن بُعد.
وبناءً على النتائج، تقدم الدراسة بعض الاقتراحات لتعزيز الإنتاجية من خلال التوظيف الافتراضي في مملكة البحرين. وتشمل هذه الاقتراحات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير التدريب والدعم للموظفين في استخدام الأدوات والتقنيات اللازمة للعمل الافتراضي، وتعزيز ثقافة العمل الافتراضي وتعزيز التواصل والتعاون بين الفرق العاملة عن بُعد.
وتكمن الأهمية النظرية لهذا البحث في تقديم المعرفة في سياق العمل الافتراضي، وسد الثغرات المعرفية وتحديد العوامل التي تؤثر في الإنتاجية في البيئة الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهم في فهم العلاقة بين العمل الافتراضي والإنتاجية، ويعمل كمرجع للباحثين المستقبليين.
من الناحية العملية، تقدم الدراسة رؤى قيمة للمؤسسات في البحرين، ما يتيح لهم وضع سياسات وإجراءات تعزز بيئة العمل الافتراضي المدعومة وتعزز الإنتاجية. كما توفر توجيهات لصناع القرار، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة بشأن تطوير البنية التحتية والتنظيمات العملية في السياق الافتراضي. وعلاوة على ذلك، يلهم البحث الباحثين المستقبليين لاستكشاف وتوسيع نتائج الدراسة، وتوسيع آفاق العمل الافتراضي والإنتاجية في البحرين وربما في منطقة الخليج.
وبين الباحث طلال الأنصاري أن هذا النوع من البحوث يؤثر ايجابياً على اظهار مملكة البحرين على خارطة العالم في مجال البحوث الأكاديمية. ومن المتوقع أن يتم نشر البحث رسمياً في مجلة اكاديمية مرموقة لتتم الاستفادة من نتائج هذا البحث من قبل الجهات الرسمية والباحثين من أرجاء العالم.
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