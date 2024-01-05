البحرينيون لأهالي غزة: معكم حتى وقف الإبادة فمصيرنا واحد وعدونا واحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬نظمت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬والجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬وقفات‭ ‬تضامنية‭ ‬جديدة‭ ‬لمناصرة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وغزة،‭ ‬وشارك‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬وقفتين‭ ‬تضامنيتين‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬معكم‭ ‬حتى‭ ‬وقف‭ ‬الإبادة‮»‬‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬درويش‭ ‬فخرو‭ ‬بالرفاع،‭ ‬والثانية‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الزامل‭ ‬في‭ ‬الحد،‭ ‬حيث‭ ‬حمل‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬واللافتات‭ ‬المناهضة‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وفي‭ ‬وقفة‭ ‬أخرى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬عدو‭ ‬واحد‭.. ‬مصير‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬توافد‭ ‬مئات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬المقابلة‭ ‬للجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬للصمود‭ ‬والمقاومة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التي‭ ‬ضرب‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬النضال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬91‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ورددوا‭ ‬‮«‬شعبي‭ ‬ماض‭ ‬للحرية،‭ ‬رغم‭ ‬الهجمة‭ ‬البربرية‭.. ‬فلسطين‭ ‬عربية،‭ ‬فلتسقط‭ ‬الصهيونية‮»‬‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الجرائم‭ ‬والإرهاب،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصير‭ ‬قتلة‭ ‬الأطفال‭ ‬ومن‭ ‬يشد‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬إلى‭ ‬مزبلة‭ ‬التاريخ‭.‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬تقاوم‭ ‬وستنتصر،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬تمرغ‭ ‬أنفه‭ ‬في‭ ‬تراب‭ ‬هزيمة‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فراح‭ ‬يتصرف‭ ‬بهيستريا‭ ‬كالثور‭ ‬الهائج‭ ‬الفاقد‭ ‬لتوازنه‭ ‬والمدعوم‭ ‬أمريكيا‭ ‬وغربيا،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬يهرب‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬ورطته‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وفتح‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‭ ‬يتركب‭ ‬فيها‭ ‬الفظائع‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬عملية‭ ‬جبانة‭ ‬وخسيسة‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬استهدف‭ ‬فيها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬الشيخ‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬ورفاق‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬واضح‭ ‬للسيادة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ولقواعد‭ ‬الاشتباك،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشهيد‭ ‬العاروري‭ ‬ناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوحدة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بشهادة‭ ‬قادة‭ ‬كل‭ ‬الفصائل،‭ ‬التي‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬وحدة‭ ‬الموقف‭ ‬ووحدة‭ ‬البندقية‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬عدو‭ ‬غادر‭ ‬وداعميه‭ ‬والمتواطئين‭ ‬معه‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬تجمعنا‭ ‬وباستمرار‭ ‬دعمنا‭ ‬للمقاومين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ضد‭ ‬برابرة‭ ‬العصر‭ ‬والفاشيين‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬أعضاء‭ ‬الشهداء‭ ‬وخطف‭ ‬الأطفال‭ ‬الرضع‭ ‬وترحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستوطنات‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬أخلاقي‭ ‬جديد،‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬الاحتلال‭ ‬إخفاء‭ ‬وجه‭ ‬النازي‭ ‬الذي‭ ‬تكشفت‭ ‬حقيقته‭.‬

وشددت‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬هو‭ ‬عدو‭ ‬للأمة‭ ‬جمعاء‭ ‬ويتصرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس،‭ ‬ومصير‭ ‬الأمة‭ ‬واحد،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مستهدفة،‭ ‬لأن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لا‭ ‬يفرق‭ ‬بيننا،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتوحد‭ ‬ضده،‭ ‬وذلك‭ ‬بوقوفنا‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬جميعا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬موحدين‭ ‬على‭ ‬مقاطعة‭ ‬داعمي‭ ‬الكيان‭ ‬ومقاومة‭ ‬التطبيع‭.‬