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مؤتمر الطب الباطني والسكري والسمنة 18 الجاري

1/5/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬ينطلق‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطب‭ ‬الباطني‭ ‬والسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬‮«‬الأيميدو‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬ومستشفى‭ ‬نور‭ ‬التخصصي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬وعظيم‭ ‬امتنانه‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬اهتمامه‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬بمختلف‭ ‬فروعه‭ ‬وتخصصاته‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادا‭ ‬للنجاحات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الخبرات‭ ‬والأبحاث‭ ‬الاكلينيكية‭ ‬والاطروحات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬العلمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والتي‭ ‬تعنى‭ ‬بطرح‭ ‬وتقديم‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والاساليب‭ ‬والجراحية‭ ‬الحديثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأبحاث‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬والمشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬للسمنة‭ ‬ووسائل‭ ‬علاجها‭. ‬

ويستقطب‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬خبراء‭ ‬واستشاريين‭ ‬واساتذة‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الطبية‭ ‬العالمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الطبية‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭. ‬حيث‭ ‬سيقدمون‭ ‬بأوراق‭ ‬علمية‭ ‬متعددة‭ ‬تعنى‭ ‬بالأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬والاطروحات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬وما‭ ‬استجد‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬والعلاجات‭ ‬والسبل‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الجراحات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسمنة‭ ‬والسكري‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬وبمساهمة‭ ‬هذه‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والاساتذة‭ ‬والاختصاصيين‭ ‬سيخرج‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والإرشادات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬الى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬ومتقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتنعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬لكافة‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬بجهود‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتأمين‭ ‬الاستعداد‭ ‬المبكر‭ ‬للمؤتمر‭.‬

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