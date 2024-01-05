مؤتمر الطب الباطني والسكري والسمنة 18 الجاري

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ينطلق مؤتمر الطب الباطني والسكري والسمنة «الأيميدو» خلال الفترة من 18 حتى 20 يناير الجاري 2024 في نسخته السادسة وذلك في فندق الدبلومات بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومختلف دول العالم بتنظيم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» بالتعاون مع شركة أديوكيشن بلاس ومستشفى نور التخصصي وبمشاركة جمعية المستشفيات الخاصة.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الأولية رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، رئيس المؤتمر، عن شكره وتقديره وعظيم امتنانه إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على رعايته الكريمة للمؤتمر، حيث تجسد هذه الرعاية اهتمامه في مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالقطاع الطبي بمختلف فروعه وتخصصاته والتي تساهم في تطوير وتحديث الرعاية الطبية والصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأكد أن إقامة المؤتمر في نسخته السادسة يأتي امتدادا للنجاحات البارزة التي شهدتها النسخ الماضية من حيث الخبرات والأبحاث الاكلينيكية والاطروحات الاكاديمية خصوصا وأن المؤتمر يعتبر من الفعاليات العلمية المتخصصة والتي تعنى بطرح وتقديم آخر المستجدات في علوم الأمراض الباطنية والاساليب والجراحية الحديثة، بالإضافة إلى الأبحاث المستجدة في داء السكري والمشاكل الصحية للسمنة ووسائل علاجها.
ويستقطب هذا المؤتمر خبراء واستشاريين واساتذة الجامعات والمعاهد الطبية العالمية بالإضافة الى العديد من المتخصصين في القطاعات الطبية العامة والخاصة. حيث سيقدمون بأوراق علمية متعددة تعنى بالأمراض الباطنية والسكري والسمنة والغدد الصماء.
وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مناقشة العديد من المحاضرات والاطروحات المتعلقة بالأمراض الباطنية وما استجد فيها من التقنيات والعلاجات والسبل الحديثة في الجراحات المتعلقة بالسمنة والسكري حول العالم، ومن المؤكد أن المؤتمر وبمساهمة هذه النخبة من الاستشاريين والاساتذة والاختصاصيين سيخرج بالعديد من التوصيات والاستراتيجيات والإرشادات الصحية التي لا شك ستسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الى آفاق جديدة ومتقدمة في المملكة لتنعكس ايجابيا على جودة التشخيص والعلاج لكافة المرضى من المواطنين والمقيمين.
وأشاد الدكتور عبدالوهاب محمد بجهود الشركة المنظمة للمؤتمر أديوكيشن بلاس في بذل الجهود لتأمين الاستعداد المبكر للمؤتمر.
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