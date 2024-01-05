شركات وطنية وتجارية تشيد بالمبادرة الوطنية لإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات ومنشآت تجارية أهمية المبادرة الوطنية المعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية، والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر 2023 واستمرت حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، وشهدت تفاعلاً كبيراً من أصحاب المحال والمجمعات التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، التي بلغ عددها 1,122 منشأة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) خلال حفل التكريم الذي أقيم بحضور عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة لمجموعة من المحال والمنشآت التجارية المستفيدة من المبادرة الوطنية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تزامناً مع موسم أعياد مملكة البحرين، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأشاد رجل الأعمال ومدير مجموعة يوسف عبدالوهاب الحواج السيد عبدالوهاب بن يوسف الحواج باهتمام وزارة الصناعة والتجارة الدائم لدعم القطاع التجاري من خلال مبادرات مهمة ونوعية تسهم بشكل كبير في زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة.
وقال إن وجود التجار وممثلي الشركات في هذه الفعالية دليل على نجاحها بمشاركة ودعم الجميع، لافتا إلى أن زيادة عدد الشركات المشاركة في المبادرة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يدل على نجاح المبادرة وتميزها هذا العام، وأكد السيد الحواج وجود إقبال كبير على مثل هذه المبادرات وتشجيع دائم من قبل المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة للعمل من أجل مستقبل أفضل للقطاع التجاري والاقتصادي.
من جانبه أكد محمد القائد القائم بأعمال الرئيس التجاري في شركة عقارات السيف على قوة ومتانة الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وأهمية دعم كل المبادرات الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية في مملكة البحرين، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة وما تحمله من أثر متميز في تنشيط الحركة التجارية والسياحية خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية.
وبدوره أوضح أحمد القصاب مدير الموارد البشرية والإدارية بمجموعة أباريل، أهمية المبادرة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة، وقال إن شركة أباريل تضم 25 علامة عالمية في مملكة البحرين، وشاركت في هذه المبادرة المهمة منذ بداية شهر ديسمبر، وكانت العروض المقدمة داعمة للأجواء الاحتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية.
ولفت القصاب إلى أن فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية كانت حافلة بالأنشطة والفعالية في مختلف مناطق مملكة البحرين، والتي عكستها زيادة العروض التي ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتنشيط الاستثمارات، وبين وجود توجه لدى الشركات الكبيرة للتوسع وزيادة أنشطتها ورقعة عملها بما يدعم توجهات المملكة الاستثمارية في ظل تميز حكومة مملكة البحرين في دعم الاستثمارات وتسهيلها.
رباب عبد الله، قائد فريق في شركة أبناء الفطيم الإماراتية، أثنت على توجهات الوزارة ومبادراتها التي تصب في تحقيق مصلحة ثنائية لكل من التجار والمستهلكين، وقالت إن فترة الأعياد الوطنية كانت زاخرة بالعروض الترويجية التي نشطت المبيعات بشكل ملحوظ في المملكة.
وقال عارف حسين مدير شركة رد تاغ إن موسم الأعياد الوطنية كان موسما مميزا للغاية، وبين أن وزارة الصناعة التجارة تحرص دائما على دعم التجار والشركات، إذ تعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية، فمثل هذه المبادرات تسهم في إسعاد الزبائن، وتوفر لهم تجارب تسويق ناجحة.
وأضاف أن توفير العروض المختلفة في المحلات يكفل جذب الزبائن لأي حدث وفي أي مناسبة يراد لها النجاح والتميز.
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