شركات وطنية وتجارية تشيد بالمبادرة الوطنية لإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وأشاد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬ومدير‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬السيد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬باهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الدائم‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬مهمة‭ ‬ونوعية‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬التجار‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬بمشاركة‭ ‬ودعم‭ ‬الجميع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬المبادرة‭ ‬وتميزها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وأكد‭ ‬السيد‭ ‬الحواج‭ ‬وجود‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وتشجيع‭ ‬دائم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬القائد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وأهمية‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬والسياحية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

وبدوره‭ ‬أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬القصاب‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمجموعة‭ ‬أباريل،‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬أباريل‭ ‬تضم‭ ‬25‭ ‬علامة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وكانت‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭ ‬داعمة‭ ‬للأجواء‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

ولفت‭ ‬القصاب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬كانت‭ ‬حافلة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬والفعالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬عكستها‭ ‬زيادة‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتنشيط‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وبين‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للتوسع‭ ‬وزيادة‭ ‬أنشطتها‭ ‬ورقعة‭ ‬عملها‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تميز‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتسهيلها‭.‬

رباب‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أبناء‭ ‬الفطيم‭ ‬الإماراتية،‭ ‬أثنت‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬الوزارة‭ ‬ومبادراتها‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬ثنائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬والمستهلكين،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬كانت‭ ‬زاخرة‭ ‬بالعروض‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬نشطت‭ ‬المبيعات‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقال‭ ‬عارف‭ ‬حسين‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬رد‭ ‬تاغ‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬كان‭ ‬موسما‭ ‬مميزا‭ ‬للغاية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬التجارة‭ ‬تحرص‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التجار‭ ‬والشركات،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية،‭ ‬فمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إسعاد‭ ‬الزبائن،‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجارب‭ ‬تسويق‭ ‬ناجحة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬العروض‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬يكفل‭ ‬جذب‭ ‬الزبائن‭ ‬لأي‭ ‬حدث‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مناسبة‭ ‬يراد‭ ‬لها‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭.‬