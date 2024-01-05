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وزير المالية في رده على سؤال نيابي: دراسة طرح مجمع سترة في منصة استثمار الأراضي الحكومية

1/5/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬واجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬العزوف‭ ‬الشديد‭ ‬عن‭ ‬التأجير‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬وبرزت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التحديات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬المجمع‭ ‬بمستوى‭ ‬لائق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المستأجرين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬حيث‭ ‬ارتأت‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المجمع‭ ‬وتشغيله‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬ضخ‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الضرورية‭ ‬للإدارة‭ ‬والتشغيل‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬نيابي‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بدراسة‭ ‬طرح‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬أفضل‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد‭ ‬بشأن‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬أملاك‭ ‬الحكومة‭ ‬وشؤون‭ ‬إدارتها‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬فعاليتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬التنافسية‭ ‬والشفافية‭ ‬والعدالة،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لمجمع‭ ‬سترة‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬الحكومي‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬آنذاك‭ ‬بإدارته‭ ‬وتشغيله،‭ ‬حيث‭ ‬واجه‭ ‬المجمع‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬العزوف‭ ‬الشديد‭ ‬عن‭ ‬التأجير‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬وبرزت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التحديات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬المجمع‭ ‬بمستوى‭ ‬لائق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المستأجرين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بدراسة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬حيث‭ ‬ارتأت‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المجمع‭ ‬وتشغيله،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬ضخ‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الضرورية‭ ‬للإدارة‭ ‬والتشغيل،‭ ‬وتوفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المستأجرين‮»‬‭.‬

وواصل‭: ‬‮«‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬الداعم‭ ‬الأساسي‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ومراكز‭ ‬الحاضنات‭ ‬وتنمية‭ ‬الصناعات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬الأخرى،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تخصيص‭ ‬وتسجيل‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستخدام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬المذكور‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬بهدف‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬المجمع‭. ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتوجيه‭ ‬أرباح‭ ‬المجمع‭ ‬لمساندة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ومراكز‭ ‬الحاضنات،‭ ‬وتنمية‭ ‬الصناعات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬المؤجرة‭ ‬لبعض‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بتطويرها‭ ‬كمجمعات‭ ‬تجارية،‭ ‬وتتم‭ ‬إدارتها‭ ‬وتشغيلها‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭. ‬

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