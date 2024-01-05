Saturday, 06 January 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدو الصهيوني دمر 70% من المنشآت والبنية التحتية في غزة

1/5/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬دمر‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بهدف‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للمدنيين‭. ‬وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬شهيد‭ ‬ومفقود‭ ‬وجريح‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬شهرها‭ ‬الرابع‭.‬

وقدّر‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬والمفقودين‭ ‬والجرحى‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بإعاقات‭ ‬دائمة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬و935‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬ومناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توافر‭ ‬أي‭ ‬ملجأ‭ ‬آمن‭ ‬لهم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مازال‭ ‬يصعّد‭ ‬من‭ ‬هجماته‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬متعمد،‭ ‬وكذلك‭ ‬يوسع‭ ‬رقعة‭ ‬عملياتها‭ ‬الجغرافية‭ ‬لتطول‭ ‬كل‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ويتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭.‬

ويتعرض‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬لقصف‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للتوغل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مخيمي‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي،‭ ‬وسط‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‭.‬

وواصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬وعملياتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬وتيرتهما،‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭. ‬واستهدف‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفيين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬النصيرات‭. ‬وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحذيرات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬تجدد‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهد‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بعضهم‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة،‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مواطنين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬باستشهاد‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وفي‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومدفعيته‭ ‬واصلا‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬منازل‭ ‬ومبان‭ ‬سكنية‭ ‬وخيام‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬



في تجدد لضرباتها المكثفة.. إسرائيل تقتل 162 فلسطينيا خلال 24 ساعة وتستهدف مستشفيي الأمل والأوروبي

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬وعملياتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬وتيرتهما،‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭. ‬واستهدف‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفيين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬النصيرات‭. ‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحذيرات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬تجدد‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهد‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بعضهم‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة،‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مواطنين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬باستشهاد‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وفي‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬أمس‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومدفعيته‭ ‬واصلا‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬منازل‭ ‬ومبان‭ ‬سكنية‭ ‬وخيام‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬

وقال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬وتيرتهما،‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬المغازي‭ ‬والبريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬ذات‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬5‭ ‬شهداء‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬عوني‭ ‬ضهير‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬أبو‭ ‬سنجار‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬زوجته‭ ‬وأطفاله‭ ‬الملفوفة‭ ‬بالأكفان‭ ‬بعدما‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تدعي‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬لكنها‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬22600‭ ‬شهيد‭ ‬و57910‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬والتسعين‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬162‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تجددت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬شرق‭ ‬البريج‭.‬

وذكر‭ ‬مراسل‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭ ‬أن‭ ‬الزوارق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كثفت‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كما‭ ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬إن‭ ‬عمالها‭ ‬أصبحوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬وإنها‭ ‬صارت‭ ‬أقل‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بشدة‭. ‬

وكتب‭ ‬جاكوب‭ ‬بيرنز،‭ ‬منسق‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أُجبرنا‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬ركن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬مع‭ ‬تقلص‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامنا‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الناس‭ ‬بشدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬الهمامي‭ ‬الممرض‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭ ‬ووسط‭ ‬الخوف‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬العطار‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬رفح‭ ‬عند‭ ‬مركز‭ ‬لتوزيع‭ ‬الطعام‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬خصوصا‭ ‬كئيبون،‭ ‬فهم‭ ‬جائعون‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬لا‭ ‬تدري‭ ‬كيف‭ ‬تؤمن‭ ‬لهم‭ ‬الطعام‭.. ‬نحاول‭ ‬مساعدتهم‭ ‬ووضعهم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬صفوف‭ ‬الانتظار‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬نعدّ‭ ‬وجبة‭ ‬طعام‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لكن‭ ‬أسعار‭ ‬الأرز‭ ‬والسكر‭ ‬والحطب‭ ‬مرتفعة‮»‬‭. ‬

ويعاني‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬كارثية‭ ‬وبات‭ ‬معظمهم‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬المجاعة‭ ‬وفق‭ ‬الوكالات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭ ‬والأدوية‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلا‭ ‬بكميات‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬

ودخلت‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬بمعظمها‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الخميس‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬سلطات‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المعبر‭. ‬

MENAFN05012024000055011008ID1107689590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث