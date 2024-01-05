العدو الصهيوني دمر 70% من المنشآت والبنية التحتية في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

وقدّر‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬والمفقودين‭ ‬والجرحى‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بإعاقات‭ ‬دائمة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬و935‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬ومناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توافر‭ ‬أي‭ ‬ملجأ‭ ‬آمن‭ ‬لهم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مازال‭ ‬يصعّد‭ ‬من‭ ‬هجماته‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬متعمد،‭ ‬وكذلك‭ ‬يوسع‭ ‬رقعة‭ ‬عملياتها‭ ‬الجغرافية‭ ‬لتطول‭ ‬كل‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ويتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭.‬

ويتعرض‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬لقصف‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للتوغل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مخيمي‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي،‭ ‬وسط‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‭.‬

وواصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬وعملياتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬وتيرتهما،‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭. ‬واستهدف‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفيين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬النصيرات‭. ‬وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحذيرات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬تجدد‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهد‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بعضهم‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة،‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مواطنين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬باستشهاد‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وفي‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومدفعيته‭ ‬واصلا‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬منازل‭ ‬ومبان‭ ‬سكنية‭ ‬وخيام‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬









في تجدد لضرباتها المكثفة.. إسرائيل تقتل 162 فلسطينيا خلال 24 ساعة وتستهدف مستشفيي الأمل والأوروبي

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬وعملياتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬وتيرتهما،‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭. ‬واستهدف‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفيين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬النصيرات‭. ‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحذيرات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬تجدد‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهد‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بعضهم‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة،‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مواطنين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬باستشهاد‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وفي‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬أمس‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومدفعيته‭ ‬واصلا‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬منازل‭ ‬ومبان‭ ‬سكنية‭ ‬وخيام‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬

وقال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬وتيرتهما،‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والدبابات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬المغازي‭ ‬والبريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬ذات‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬5‭ ‬شهداء‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬عوني‭ ‬ضهير‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬أبو‭ ‬سنجار‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬زوجته‭ ‬وأطفاله‭ ‬الملفوفة‭ ‬بالأكفان‭ ‬بعدما‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تدعي‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬لكنها‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬22600‭ ‬شهيد‭ ‬و57910‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬والتسعين‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬162‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تجددت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬شرق‭ ‬البريج‭.‬

وذكر‭ ‬مراسل‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭ ‬أن‭ ‬الزوارق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كثفت‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كما‭ ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬إن‭ ‬عمالها‭ ‬أصبحوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬وإنها‭ ‬صارت‭ ‬أقل‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بشدة‭. ‬

وكتب‭ ‬جاكوب‭ ‬بيرنز،‭ ‬منسق‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أُجبرنا‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬ركن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬مع‭ ‬تقلص‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامنا‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الناس‭ ‬بشدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬الهمامي‭ ‬الممرض‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭ ‬ووسط‭ ‬الخوف‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬العطار‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬رفح‭ ‬عند‭ ‬مركز‭ ‬لتوزيع‭ ‬الطعام‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬خصوصا‭ ‬كئيبون،‭ ‬فهم‭ ‬جائعون‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬لا‭ ‬تدري‭ ‬كيف‭ ‬تؤمن‭ ‬لهم‭ ‬الطعام‭.. ‬نحاول‭ ‬مساعدتهم‭ ‬ووضعهم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬صفوف‭ ‬الانتظار‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬نعدّ‭ ‬وجبة‭ ‬طعام‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لكن‭ ‬أسعار‭ ‬الأرز‭ ‬والسكر‭ ‬والحطب‭ ‬مرتفعة‮»‬‭. ‬

ويعاني‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬كارثية‭ ‬وبات‭ ‬معظمهم‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬المجاعة‭ ‬وفق‭ ‬الوكالات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭ ‬والأدوية‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلا‭ ‬بكميات‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬

ودخلت‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬بمعظمها‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الخميس‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬سلطات‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المعبر‭. ‬