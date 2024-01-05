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إدانات واسعة لمذيعة عنصرية بريطانية تعاملت بشكل وقح مع مصطفى البرغوثي

1/5/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثارت‭ ‬مذيعة‭ ‬بريطانية‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬ TALK ‭ ‬ TV
‬المملوكة‭ ‬لقطب‭ ‬الإعلام‭ ‬روبرت‭ ‬مردوخ‭ ‬غضبا‭ ‬وانتقادات‭ ‬وإدانات‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬ومن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬البريطانيين‭ ‬وغيرهم،‭ ‬الذين‭ ‬اتهموها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مهنية‭ ‬ووقحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬ضيفها‭ ‬الدكتور
مصطفى‭ ‬البرغوثي،‭ ‬الطبيب‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬مقطع‭ ‬لمقابلة‭ ‬مباشرة‭ ‬لها‭ ‬معه‭.‬

وصرخت‭ ‬المذيعة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مصطفى‭ ‬البرغوثي،‭ ‬بعدما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وعن‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭.‬

وانفعلت‭ ‬جوليا‭ ‬برور‭ ‬المذيعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬توك‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬مصطفى‭ ‬البرغوثي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬البرغوثي‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تعتقدِين‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬ديمقراطية،‭ ‬نتنياهو‭ ‬يدمر‭ ‬الديمقراطية؟‮»‬،‭ ‬فرّدت‭ ‬المذيعة‭ ‬زاعمة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬ديمقراطية‭.. ‬لديهم‭ ‬انتخابات‮»‬‭.‬

فقال‭ ‬مصطفى‭ ‬البرغوثي‭ ‬إن‭ ‬نتنياهو‭ ‬عليه‭ ‬أربع‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬منظورة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬وإن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعرف‭ ‬أنه‭ ‬سيتجه‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬إذا‭ ‬توقفت‭ ‬الحرب‭.‬

وبدأت‭ ‬المذيعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الانفعال‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬لنعرض‭ ‬كل‭ ‬تاريخ‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬شخصية‭ ‬ذات‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.. ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬هنا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نتنياهو‮»‬‭.‬

فقال‭ ‬البرغوثي‭: ‬‮«‬كلما‭ ‬تكلمت‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أو‭ ‬الوضع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تدعي‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬تاريخ‭.. ‬أنا‭ ‬أتحدث‭ ‬عما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭.. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬تاريخيا‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬محاولة‭ ‬مدانة‭ ‬لإظهار‭ ‬الضيف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بأنه‭ ‬معاد‭ ‬للنساء،‭ ‬خاطبته‭ ‬المذيعة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معتادًا‭ ‬على‭ ‬حديث‭ ‬النساء‭!‬‮»‬‭.‬

فأجاب‭ ‬الدكتور‭ ‬البرغوثي‭ ‬بهدوء‭: ‬‮«‬أنت‭ ‬تضللين‭ ‬الجمهور‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬القليل‭ ‬المتبقي‭ ‬له‭ ‬أظهرت‭ ‬هارتلي‭ ‬بروير‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬لكلام‭ ‬ضيفها،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬‮«‬تحاول‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬نفسها‭ ‬عناء‭ ‬الإجابة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أسئلته‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬عليها‭.‬

وصرخت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تعليقاته‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬فعل
إسرائيل
مقبول‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مقبولا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليك؟‭ ‬لديك‭ ‬عشر‭ ‬ثوان‭ ‬متبقية‮»‬‭.‬

فأجاب‭ ‬البرغوثي‭ ‬بهدوء‭: ‬‮«‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬والسماح‭ ‬للسلام‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬لكلا‭ ‬الشعبين‮»‬‭.‬

وبدا‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬الإجابة،‭ ‬ثم‭ ‬ردت‭ ‬بسخرية‭: ‬‮«‬رائع‮»‬‭!‬

وأنهت‭ ‬هارتلي‭ ‬بروير‭ ‬المقابلة‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬آسفة‭ ‬لكوني‭ ‬امرأة‭ ‬تتحدث‭ ‬إليك‭!‬‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬البرغوثي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬غطرسة‭ ‬صحفية‭ ‬عنصرية‭ ‬وغير‭ ‬مهنية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المعلقين‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬البريطاني‭ ‬بيتر‭ ‬أوبورن،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬أرفقه‭ ‬بفيديو‭ ‬المقطع‭: ‬‮«‬مصطفى‭ ‬البرغوثي‭ ‬صوت‭ ‬مميز‭ ‬ومفكر‭ ‬للغاية‭. ‬إن‭ ‬الغطرسة‭ ‬والتعصب‭ ‬والجهل‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬المُحاورة‭ ‬يوضح‭ ‬مدى‭ ‬العمق‭ ‬الذي‭ ‬غرقت‭ ‬فيه‭ ‬الصحافة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وتصدر‭ ‬المقطع‭ ‬واسم‭ ‬المذيعة‭ ‬جوليا‭ ‬هارتلي‭ ‬بروير‭ ‬المواضيع‭ ‬الأكثر‭ ‬تداولا‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وسط‭ ‬تعليقات‭ ‬أجمعت‭ ‬على‭ ‬إدانة‭ ‬المذيعة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقاطع‭ ‬وتصرخ‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الضيف‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتظهر‭ ‬حركات‭ ‬غريبة،‭ ‬بدت‭ ‬‮«‬مقرفة‮»‬‭ ‬لكثيرين‭ ‬وهي‭ ‬تسخر‭ ‬من‭ ‬كلامه‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أشاد‭ ‬كثيرون‭ ‬بهدوء‭ ‬الدكتور‭ ‬البرغوثي،‭ ‬وقوة‭ ‬حجته‭. ‬وقد‭ ‬علق‭ ‬المؤرخ‭ ‬البريطاني‭ ‬البارز‭ ‬وليام‭ ‬دالريمبل‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مثال‭ ‬نموذجي‭ ‬للتحيز‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬فظيع‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬هذا‭ ‬المزيج‭ ‬من‭ ‬التعصب‭ ‬وكراهية‭ ‬الإسلام‭ ‬والجهل‭ ‬يتم‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬المباشر،‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬صبر‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬أجريت‭ ‬معه‭ ‬المقابلة‮»‬‭.‬

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