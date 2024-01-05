وزير التربية: استمرار لجان الرصد في إنجاز نتائج الفصل الدراسي الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشف‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬عكفت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬نظام‭ ‬تحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي،‭ ‬وشارفت‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬سوف‭ ‬تعلن‭ ‬تفاصيل‭ ‬نظام‭ ‬تحسين‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬لطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني،‭ ‬وستصدر‭ ‬التعاميم‭ ‬والتعليمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬التسجيل‭ ‬فيه‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاختبارات‭ ‬المقررة،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬ختام‭ ‬جدول‭ ‬الاختبارات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بدء‭ ‬إجازة‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ (‬عطلة‭ ‬الربيع‭).‬