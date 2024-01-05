وزير التربية: استمرار لجان الرصد في إنجاز نتائج الفصل الدراسي الأول

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مراكز ولجان الرصد التابعة لقطاع العمليات التعليمية تعمل على إنجاز نتائج الفصل الدراسي الأول عبر رصد الدرجات بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح اختبار كل مقرر من المقررات، وأن العمل يجري بوتيرة ثابتة لضمان حصول الطلبة على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
وكشف الوزير عن أن الوزارة قد عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة نظام تحسين المعدل التراكمي، وشارفت على الانتهاء من الصيغة النهائية، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تعلن تفاصيل نظام تحسين المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الثانوية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وستصدر التعاميم والتعليمات الخاصة بذلك للمدارس الثانوية حتى يتسنى لجميع الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذا النظام التسجيل فيه وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص.
وأعرب الوزير عن تمنياته لجميع الطلبة بالتوفيق في الانتهاء من جميع الاختبارات المقررة، حيث تشهد نهاية الأسبوع القادم ختام جدول الاختبارات، ومن ثم بدء إجازة منتصف العام الدراسي (عطلة الربيع).
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