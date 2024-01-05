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النواب يفتح الثلاثاء ملف ((التأمين الاجتماعي))

1/5/2024 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يفتح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ملف‭ ‬الهيئة‭ ‬العام‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لمناقشة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬استيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومناقشة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬استيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬وعرض‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭ ‬للموظفين‭ ‬مع‭ ‬خسائر‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬أموال‭ ‬المشتركين‭ ‬بصندوق‭ ‬التقاعد‭.‬

وأكد‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬هو‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهيئة‭ ‬لتنمية‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وإطالة‭ ‬أمده،‭ ‬وأيضًا‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬أملاك‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬لتطوير‭ ‬النادي‭ ‬البحري،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬المشروع‭ ‬غائبا‭ ‬رغم‭ ‬رصد‭ ‬الميزانية‭ ‬وإغلاق‭ ‬النادي‭ ‬البحري‭ (‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2016‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬معرفة‭ ‬أسباب‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ومعرفة‭ ‬الميزانيات‭ ‬المرصودة‭ ‬لها،‭ ‬والإيرادات‭ ‬المتوقع‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭.‬

وكذلك‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وضياع‭ ‬أموال‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬خاسرة،‭ ‬وتحديد‭ ‬وضع‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري،‭ ‬وخسائر‭ ‬الصندوق‭ ‬المتكررة‭ ‬رغم‭ ‬ضخ‭ ‬الأموال‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬الحكومة‭ ‬لمعالجة‭ ‬وضع‭ ‬الصندوق‭ ‬وإعادة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬3‭%‬،‭ ‬وربط‭ ‬إعادة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمشتركين‭ ‬بالفوائض‭ ‬المالية‭ ‬للهيئة‭ ‬وهذا‭ ‬سراب‭ ‬مفتوح،‭ ‬والمواطن‭ ‬المتقاعد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬المادية‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المعيشية،‭ ‬والمواطن‭ ‬المتقاعد‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬وضعه‭ ‬ويسأل‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬رجوع‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬المستحقة،‭ ‬وحرمان‭ ‬بعض‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬الحياة‭ ‬المعيشية‭ ‬المؤقتة‭.‬

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